Najveći talenti Dinama Belinho i Cardoso zaigrat će zajedno: Oni su među par najboljih na svijetu

Na desnom krilu budući hrvatski reprezentativac Belinho (15), a na lijevom krilu mladi portugalski reprezentativac Cardoso Varela (16). Gledajući samo imena, mnogi ljubitelji kultnog Football Managera bi pomislili da se radi o nekim 'regenima' s čudesnim ocjenama koje ste doveli u HNL i samo kroz godinu dvije ćete s njima rušiti neki tamo Real Madrid.

Ali ne, nije riječ o popularnoj igri, već o stvarnosti koju ćemo gledati u kadetima Dinama i to prvi put na utakmici protiv Kustošije. Dok je Belinho već standardan u momčadi, bit će ovo službeni debi za portugalskog wunderkinda koji je stigao na Maksimir iz Porta, a klub s Dragaa to još nije prebolio te su najavili pravnu borbu. No, bilo kako bilo, Varela je sad igrač 'modrih' te ga čeka prvi nastup u HNL-u.

- Oni su talenti svjetskog nivoa, posebni su svaki na svoj način i donose nešto više. Cardoso igra lijevo krilo, a u kadetima Belinho isto igra krilo, iako je više 'desetka' - započeo nam je o njima jedan od najboljih svjetskih menadžera Andy Bara u čijoj je Niagara agenciji spomenuti dvojac pa nastavio:

- Normalno da je to velika stvar za hrvatski nogomet, znamo da od nas samo odlaze igrači koji nešto vrijede, teško je da supertalent dođe. Bilo je mnogo slučajeva odlazaka u njihovim godinama koji se kasnije nisu baš proslavili, a što se tiče dolaska imamo primjer u Daniju Olmu (26) koji je to iskoristio na najbolji mogući način.

Dres Dinama svakako je prilika za dokazivanje mladićima, a prije nekoliko mjeseci bila je tu priča da bi Bara mogao odvesti Belinha iz Dinama u Kustošiju. Ipak, i dalje je u 'modrom' dresu te će se tu pokušati dokazati.

- Kustošija kao Kustošija u istom uzrastu igra prvu ligu, a to je najbitnije u tim godinama. Nije bila stvar ga odvesti da iz Dinama samo zato da ga odvedemo iz Dinama, nego da može više napredovati. Razmišljamo o razvoju, primjerice može igrati za juniore Kustošije, već sa starijim godištem - osvrnuo se Bara pa nastavio o kvaliteti mladića:

- Cardoso sad igra za kadete koji su njegovo godište jer nije u potpunosti spreman, a igrao je za starije godište već u nacionalnoj selekciji, standardan je u U17 selekciji. No, Bog zna što i kako će, a i oni moraju napraviti svoje na terenu - jasan je Andy.

U bližoj budućnosti zasigurno će hrvatska publika ova dva velika talenta imati priliku upoznati i u seniorskoj konkurenciji, a tko ih želi pratiti trenutačno to može napraviti na kadetskim utakmicama momčadi Dinama, prvi put već u nedjelju od 11 sati i 30 minuta kad gostuju kod Kustošije na stadionu Prečkog. Bremen velikih očekivanja na njihovim je leđima, a sve ostalo je na njima.

- Belinho je igrački više sličniji stilu Ronaldinha, dok je Cardoso sličniji stilu Mbappéa, oni nisu igrači istog stila. To su igrači svjetske klase u svojim uzrastima, među par najboljih na svijetu. Čim su pristali doći u Dinamo pokazali su da su drugačiji i u razmišljanju, a sad oni moraju pokazati svoje na terenu, ali i postupcima da bi se dokazali - zaključio je njihov menadžer.