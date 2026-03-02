Određeni su suci za četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Patrik Pavlešić sudi Varaždinu protiv Gorice, Ante Terzić će dijeliti pravdu Dinamu i Kurilovcu, dok Patrik Kolarić vodi Jadranski derbi
Najviše je puta u ovoj sezoni sudio Hajduku. Sad će i u Kupu
Određeni su suci za tri od četiri utakmice četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmice se igraju u srijedu; Varaždin dočekuje Goricu (17.00), Dinamo Kurilovec (18.00), a Rijeka Hajduk (20.00). Zadnji susret igra se 10. ožujka između Slaven Belupa i Lokomotive od 16.30 sati.
POGLEDAJTE GALERIJU:
Glavni sudac na utakmici Varaždina i Gorice je Patrik Pavlešić (27) iz Duge Rese, a njegovi pomoćnici na terenu bit će Dario Kolarević i Vinko Podrug. Četvrti sudac je Filip Dragašević, a u VAR sobi sjedit će Ivan Vučković i Luka Pušić.
Pavlešić je do sad u HNL-u glavni sudac bio na 14 utakmica, a u kupu je glavnu riječ imao na četiri susreta. Varaždinu je sudio na četiri utakmice tijekom kojih su nogometaši iz baroknog grada jednom slavili i tri puta gubili; Gorici na tri utakmice u kojima su Goričani jednom pobijedili, remizirali i gubili.
Donositelj pravde na susretu Dinama i Kurilovca bit će Ante Terzić (30) iz Podstrane, a njegovi pomoćnici su Vice Vidović i Kristijan Kuduz te četvrta sutkinja Ivana Martinčić. U VAR sobi bit će Dario Kulušić i Tihomir Pejin.
Terzić je do sad Dinamu sudio na pet utakmica, a 'modri' su pobijedili na svakoj; Kurilovcu će suditi prvi put u karijeri. U HNL-u je do sad glavni donositelj pravde bio na 40, a u kupu na pet utakmica.
Glavni arbitar na Jadranskom derbiju je nešto iskusniji od prethodno spomenutog dvojca Patrik Kolarić (30) iz Čakovca. Njegovi pomoćnici bit će Ivan Mihalj i Goran Pataki te četvrti sudac Oliver Romić. U VAR-u će glavni biti Ivan Matić i Kruno Šarić.
Kolarić u HNL-u sudi od 2022. godine i glavnu riječ imao je na 74 susreta hrvatskog prvenstva. U kupu je sudio 14 utakmica, od kojih je bila i prva utakmica finala između Slaven Belupa i Rijeke u Koprivnici (1-1). Rijeci je sudio na 19 utakmica (10 pobjeda, četiri remija i pet poraza), a Hajduku na 24 utakmice (13 pobjeda, tri remija i osam poraza).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+