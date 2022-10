Nakon analnih kuglica nastao novi skandal: Dao ostavku i priznao kako je varao u igrama

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nakon što je svjetski šahovski prvak Magnus Carlsen prije mjesec dana na vrhunskom turniru optužio Hansa Niemana da je varao pomoću vibrirajućih kuglica, u šahovskom sportu nastavlja se niz velikih skandala. Joachim Birger Nilsen je dao ostavku na mjestu predsjednika Norveškog šahovskog saveza nakon što je priznao da je varao na Chess.comu u sezoni 2016./2017. u jednom od mečeva Pro Chess lige. - Jedina ispravna stvar koju mogu napraviti je da dam ostavku, to je najbolje za savez, ali i za društvo u cjelini - rekao je Nilsen. Upravo je Nilsen bio jedan od članova tima Norway Gnomes u kojem je u to vrijeme bio i Magnus Carlsen. Nilsen je priznao da je u jednom od mečeva kvalifikacijske grupe imao pomoć od druge osobe koja je bila u sobi u kojoj je igrao. - To nije dozvoljeno, morate igrati sami, bez pomoći. Nije to bilo legalno i to mi je sasvim jasno. To što se to dogodilo prije puno godina nema nikakve veze. Ne smijete to raditi - rekao je bio Nilsen koji je priznao i kako je bilo sumnji da je radio nešto nedozvoljeno, ali i dalje mu je dopušteno da nastavi turnir. Član Fair Play tima Chess.coma potvrdio je Nilsenove tvrdnje, a tada su njegovom timu poslali mail da sumnjaju na prevaru. Nilsen ih je tada odbacio, a glavni šahovski direktor Chess.coma Danny Rensch objasnio je zbog čega ga nisu izbacili iz igre. - Znamo da se mnogi pitaju zašto nismo zatvorili njegov račun, ali razmotrite sljedeće. Zamislite da taj nivo igre igrač njegovog kalibra može postići samo jednom u tisuću puta. Sad uzmite u obzir da svaki mjesec tisuće igrača igraju na Chess.comu. Kada bismo zatvarali račune na temelju 1/1000 šanse da budemo u krivu, to bi značilo da svaki mjesec potencijalno zatvaramo nekoliko računa potpuno nepošteno. Dakle, jesmo li trebali zatvoriti Nilsenov račun iako bi ta promjena u našim standardima mogla značiti i nepravedno zatvaranje drugih računa? - pitao se pa nastavio: - Jesmo li vjerovali da je vjerojatno varao? Da, bili smo jako sumnjičavi i kontaktirali smo norvešku ekipu kao što je i pravilo Pro Chess lige kada se nekog od igrača označi kao sumnjivog. - S obzirom na ovo, nismo zatvorili račun jer smo zaključili da bi lažne optužbe i zatvaranje računa bile neprihvatljive i ne bi bile pravedne. Jesu li nas naši standardi ponekad učinili nespremnim i sporim u reakcijama? Jesu, ali ulog koji nosi kriva optužba je još veći. Reagiramo samo kada smo potpuno sigurni. Nadamo se da razumijete - poručio je Rensch.