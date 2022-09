Šahist slavio pa ga optužili da je koristio vibrirajuće analne kuglice: Ako želite, skinut ću se!

Šahovskog velemajstora Hansa Niemanna (19) optužili su da je varao na meču sa svjetskim prvakom Magnusom Carlsenom, sama optužba odnosno način na koji je to napravio je bizarna.

Naime, na društvenim mrežama pojavila se teorija da je Niemann slavio protiv Carlsena koristeći vibrirajuće analane kuglice. To su igračke za analnu stimulaciju koje se sastoje od niza povezanih kuglica, a mogu se stimulirati bežičnim upravljanjem što navodno radio nepoznati pomoćnik u onim trenucima koji su bili presudni.

Niemann je pobjedom prekinuo dvogodišnju dominaciju norveškog šahista, a nakon optužbi je odgovorio na prozivke te je demantirao iste.

- Nikad nisam varao u igri na ploči. Ako želite da se skinem potpuno gol, učinit ću to. Nije me briga, znam da sam čist. Mogu igrati u kutiji u kojoj nema elektriciteta ako treba. Nije me briga. Ja sam tu samo da pobjeđujem na pošten način - rekao je Niemann koji je ranije priznao da je varao na online turnirima od 12. do 16. godine.

