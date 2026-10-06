Nakon blamaže protiv Engleza, dio 'vatrenih' utjehu pronašao na misi. Dočekao ih je pljesak

Težak poraz doživjeli su hrvatski nogometni reprezentativci u 3. kolu Lige nacije protiv Engleza na Rujevici. 'Gordi albion' utrpao je Bilićevim trupama čak sedam golova, nanijevši Hrvatskoj najteži poraz u povijesti.

Dan nakon teškog poraza, dio reprezentativaca spokoj je pronašao na misi u riječkoj Župi sv. Križa.

- Večeras smo s radošću ugostili dio hrvatske reprezentacije na svetoj Misi u našoj župi. Nakon jučerašnjeg rezultata, pljeskom smo im pokazali da smo uz njih i u lijepim i teškim trenucima. Kako je poručio naš župnik, zajedništvo treba biti i u dobru i u zlu. Hvala im što svojim životom i dolaskom žele svjedočiti svoju vjeru - stoji na društvenim mrežama župe.