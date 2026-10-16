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SKUPINA B, 4. KOLO

Nakon Cibone, pao je i Zadar u ABA ligi. Vienna je nakon ludog preokreta pobijedila u Beču

Piše HINA,
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Nakon Cibone, pao je i Zadar u ABA ligi. Vienna je nakon ludog preokreta pobijedila u Beču
Susret Cibone i Zadra u četvrtoj utakmici finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Vienna je u Beču protiv Zadra slavila 78-63 i to bez važnih aduta hrvatskog kluba Mihailovića i Vraneša. Domaći su nakon preokreta upisali prvu pobjedu

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Košarkaši Zadra poraženi su na još jednom gostovanju u ABA ligi, a bolji od momčadi Stipe Modrića bila je Vienna svladavši aktualnog hrvatskog doprvaka u Beču 78-63. Bio je to dvoboj 4. kola skupine B u ABA ligi, u kojoj su Zadrani nastupili bez svog najboljeg igrača Vladimira Mihailovića i centra Ivana Vraneša, što je domaća momčad iskoristila i došla do svoje prve pobjede nakon uvodna dva poraza.

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Uređenje dvorane Jazine | Video: Šime Zelić/PIXSELL

Grant Sherfield je sa 17 koševa bio najbolji strijelac Vienne, a 14 je ubacio Rodney Gunn. Nekadašnji kapetan Cibone Krešimir Radovčić je ubacio devet poena i podijelio sedam asistencija, najviše u pobjedničkoj momčadi. Lovro Buljević je sa 15 koševa predvodio strijelce Zadra. Dario Drežnjak je ubacio 12 poena, a Krševan Klarica 11. Zadar i Vienna imaju učinak 1-2 i nalaze se na četvrtom i petom mjestu.

Zadrani su sedam minuta bili u rezultatskoj ravnoteži, čak i u prednosti, a najveća je bila +6 (9-3) u trećoj minuti. No, kad je domaća momčad u osmoj minuti prvi put povela (19-18), prednost više nije ispustila iz ruku, a od 27. minute do kraja utakmice ona je konstantno bila dvoznamenkasta.

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