'Nakon Gzire svi su oprezni, ali Hajduk je protiv Renove favorit'

Bivši igrač Hajduka Mirko Ivanovski, koji trenutno brani boje mađarskog Diósgyõra, smatra kako su Splićani apsolutni favoriti protiv Renove... Utakmica 2. pretkola Europske lige na rasporedu je u 15.30

<p>U normalnim okolnostima današnja utakmice u Skoplju za <strong>Hajduk</strong> bi bilo tek izlet i odrađivanje posla protiv <strong>Renove</strong>, nejakog protivnika kakve Hajduk bez problema prolazi. No nakon prošlogodišnjeg debakla protiv malteške Gzire te neuvjerljivih izdanja u zadnjih šest mjeseci, navijači su ipak ispratili momčad s dozom rezerve. Ne bez razloga, jer susret u Skoplju je jedini, nema prilike za popravni u uzvratu, a igra se u neuobičajenom terminu od 15:30, po velikoj vrućini...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk u Skoplju</strong></p><p>- Moramo biti spremni na svaki, pa i najmanji detalj, ne smije nam se ponoviti ona neobjašnjiva sramota poput Gzire. Svjesni smo da će svaka utakmica u ovim novim uvjetima biti teška i da će svaki protivnik pokušati iznenaditi, moramo biti pravi i od prve minute pokazati da smo bolja momčad - kaže <strong>Bassel Jradi</strong>, strijelac jedinog gola u uzvratu protiv Gzire.</p><p>No na stranu oprez, nužan u susretima na jednu utakmicu, u kojima i na papiru autsajder ima priliku iznenaditi, ali Hajduk je i po imenu, i po tradiciji, i po rezultatima, na koncu i po snazi momčadi, favorit protiv Renove. Vjeruje u to i trener Hari Vukas:</p><p>- Dolazimo u ulozi favorita i tu ulogu moramo opravdati na terenu. Čim smo saznali tko nam je protivnik krenuli smo s analizom. Renova je čvrsta i kompaktna momčad, znaju igrati nogomet, imaju i dozu agresivnosti, pogotovo u sredini terana, odakle Gavazaj gura lopte prema brzim napadačima. Moji igrači su svjesni što se od njih očekuje, svjesni su važnosti prolaska dalje, znaju da smo mi favoriti i ne treba im dodatna motivacija. Dolazimo kao nositelji, dolazimo iz kvalitetnije lige, i bez podcjenjivanja suparnika, mi smo favoriti i sada to treba pokazati od prve minute na terenu, što prije dovesti utakmicu u rezultat koji će nam omogućiti da lakše igramo - kazao je Vukas.</p><p>A da je Hajduk favorit, vjeruje i njegov bivši igrač <strong>Mirko Ivanovski</strong>.</p><p>- Hajduk je apsolutni favorit. Znam da su svi oprezni zbog toga što ne poznaju Renovu i zbog te nesretne utakmice prošle godine protiv Gzire, ali Hajduk će proći. Gledao sam utakmicu protiv Gzire i uvjeren sam da se takva utakmica više ne može ponoviti kaže Ivanovski i dodaje:</p><p>- Žao mi je što je to tako, ali momčadi iz makedonske lige su slabe da bi ugrozili jače protivnike poput Hajduka. Igrači rano odlaze u inozemstvo i klubovi nemaju vremena posložiti momčadi i napraviti neki jači rezultat. Što je i normalno, igraju za otprilike 1.000 eura mjesečno, i svi gledaju kako će otići za boljom zaradom.</p><p>Čak ni to što se igra samo jedna utakmica i to u ranom terminu po velikoj vrućini ne bi smjela biti zapreka Hajdukovom prolasku.</p><p>- Hajduk gostuje, ali gostuje i Renova, ne igra se na njihovom stadionu u Tetovu, nego u Skoplju, tako da su i jedni i drugi 'gosti'. Pogotovo što se igra bez navijača, tako da će uvjeti biti podjednaki. Teren će biti dobar, a što se tiče vrućine to je također nešto na što su i igrači Hajduka navikli, i u Splitu je jednako vruće. Ma Hajduk bi to trebao proći bez problema... - uvjeren je Ivanovski, koji trenutačno igra za mađarski Diósgyõr.</p>