'Nakon Hajduka opet igram za klub koji se bori za trofeje...'

Prvi put nakon odlaska iz Hajduka zdrav sam i spreman, i prvi put ću zaigrati u klubu koji igra napadački nogomet i boriti se za trofeje, ispričao nam je Ante Vukušić nakon potpisa ugovora s ljubljanskom Olimpijom.

Nakon sjajnih nastupa u dresu Hajduka u europskoj ligi Ante Vukušić prije sedam godina otišao je u Pescaru, a mnogi su i prije potpisa dvojili oko tog njegovog poteza. Novac je bio više nego dobar, pogotovo za Hajduk koji je toliko grcao u dugovima da je predsjednik Marin Brbić praktično molio na koljenima Vukušića da ode i spasi klub, no oni koji su znali što znači igrati u napadu u klubu koji se bori za goli život u Serie A, sumnjičavo su vrtjeli glavom.

I na koncu se potvrdilo da su bili u pravu, Vukušić nikad nije dobio pravu priliku da pokaže što zna, bio je uglavnom usamljen u napadu bez lopte dok se njegova momčad grčevito branila i pokušavala uzeti bod... U takvoj situaciji jedino robusni napadač može nešto napraviti iz prekida, a Ante nije bio taj...

'Molili su me da odem'

- Bila je takva situacija, predsjednik Brbić me molio da odem i pomognem klubu, meni se nije išlo jer me novac nije zanimao, bio sam mlad i nadao sam se pravom transferu, ali na kraju sam popustio. Plačući sam otišao, ali barem sam pomogao Hajduku – prisjetio se Vukušić, pomalo nesretan što se Hajduk nije bio korektan prema njemu i pomogao mu kad je on trebao pomoć.

U sedam godina koliko je prošlo od transfera u Pescaru Ante se pokušavao vratiti u formu koja ga je dovela u krug hrvatskih reprezentativaca, no imao je problem za koji nije znao – igrao je s jednim plućnim krilom, drugo mu je bilo probušeno...

- Osjetio sam problem na pripremama s Hajdukom ljeto uoči transfera, no bol je bila podnošljiva i nisam obraćao previše pozornosti. No to se ponavljalo svake godine na ljetnim pripremama, pri maksimalnom naporu po vrućini osjećao sam jaku bol i nedostatak daha. Na koncu se tek nakon pet godina u Rusiji otkrilo o čemu je riječ, operiran sam i napokon sam riješio problem koji me mučio i onemogućavao mi da igram punom snagom.

Kombinacija ozbiljnog zdravstvenog problema, visokog ugovora i kluba koji je u međuvremenu ispao iz Serie A, bila je preveliki uteg kojeg se Ante nije mogao riješiti.

- Slali su me na posudbe u Lausanne, pa u Beveren, redom u klubove koji su se borili za opstanak, i u kojim je situacija bila slična kao i u Pescari. Vrijeme je prolazilo, mnogi su me kritizirali, a nisu znali što se događa.

Nakon oporavka od operacije Ante je napokon bio slobodan igrač i tražio je klub u kome će odigrati šest mjeseci bez plaće i vratiti se u život. Nadao se da će to biti njegov Hajduk, ali na Poljudu nisu imali sluha uzvratiti mu uslugu za to što je odlaskom spasio klub.

'Hajduk mi nije vratio za uslugu'

- Nisam tražio novac i status, samo priliku da se vratim. Žao mi je, ali Hajduku ništa ne zamjeram, Hajduk je zauvijek moj klub. Puno ljudi sam sretao po Splitu i Sinju koji bi me pitali zašto se ne vratim u Hajduk, a nisu znali da bih ja pješke iz Sinja došao na Poljud samo da su mi dali priliku...

Na koncu je sreću pronašao u Krškom, klubu koji mu je ponudio ono što je tražio, priliku da igra, i pokaže što zna.

- Trener Alen Šćulac rekao mi je da će me trpjeti koliko god treba, da igram slobodno i koliko mogu. Isto mi je kazao i Andrej Panadić, koji mi je također jako puno pomogao. Dao mi je maksimalnu slobodu, igrao sam i polušpicu, puno više sam imao loptu u nogama, kreirao, i to mi je podiglo samopouzdanje.

Ante nije ni znao da ga prati Olimpija, konkretno trener Safet Hadžić koji ga je i pozvao da im se priključi.

'Borit ćemo se za trofeje'

- Presretan sam zbog ove prilike, prvi put nakon Hajduka igram u velikom klubu koji igra napadački i bori se za trofeje. Klub je ambiciozan, lijepo su me dočekali. Idući tjedan počinje sezona, igramo kvalifikacije za EL i zbog toga sam se odmah priključio treninzima – kaže 'Sinjski dijamant', koga nadimak prati i danas.

- Baš su me dočekali suigrači Menalo, Tomić, Suljić... s tim ''dobrodošao dijamante'' jer se ovdje danima pisalo o tome. Stvarno sam presretan prijemom, i jedva čekam priliku pokazati da zaslužujem igrati na visokom nivou, u pravom klubu, a ne više u klubovima koji se bore za opstanak. Čitao sam svakakve kritike na svoj račun, da sam propao, zaboravio igrati nogomet..., a da se ti isti kritičari nikad nisu zapitali kako je bilo meni u to vrijeme. S jednim plućnim krilom, bez prave prilike, u klubovima koji se brane i nabijaju lopte da prođe vrijeme. Hvala Bogu sad sam opet zdrav i spreman, otvorila mi se prava prilika, i vjerujem da ću je iskoristiti i opravdati – nada se Vukušić..