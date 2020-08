Nakon ispada Conte je već bivši? Na meti su Allegri i Pochettino

Prema pisanju talijanskog Calciomercata, problemi u tamošnjem nogometnom velikanu su krenuli još od toga da mu uprava nije dala igrače koje je htio, a potom su i iz svlačionice krenule curiti informacije

<p>Nerazzurre je doveo do drugog mjesta i to samo s bodom manje od prvaka Juventusa na kraju sezone pobjedom nad Atalantom 2-0, a onda rekao sve što mu je na duši. Trener Intera,<strong> Antonio Conte,</strong> nakon godinu dana mogao bi napustiti klub. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Antonio Conte</strong></p><p>- Bila je to teška godina na osobnom nivou, vrlo teška. Mislim da moj rad nije prepoznat, svi smo imali vrlo malu zaštitu od čelnika kluba. Moramo se poboljšavati na svim područjima, uključujući van terena, a veliki klub trebao bi bolje štititi svoje igrače. Razgovarat ćemo o tome na kraju sezone, moram upoznati predsjednika sa svime, on je sada u Kini. Ja sam mogao biti gromobran prve godine, ali ako ne učite i nastavite raditi iste greške, onda je to jednostavno ludo. Želim biti potpuno jasan da ne govorim o tržištu igračima. Želim da to bude vrlo jasno. Samo ja znam što sam trebao učiniti da dovedemo Romelua Lukakua! Samo ja znam - rekao je bijesni Conte nakon pobjede protiv Atalante koja je izravno odlučila o doprvaku.</p><p>Prema pisanju talijanskog Calciomercata, problemi u tamošnjem nogometnom velikanu su krenuli još od toga da mu uprava nije dala igrače koje je htio, a potom su i iz svlačionice krenule curiti informacije. Conte je htio novog sportskog direktora i svoje igrače, a unatoč svojim rezultatima, nije ih dobio.</p><p>Edin Džeko, N'Golo Kante i Arturo Vidal bili su igrači koje je Conte htio, no u momčad je dobio Diega Godina, Valentina Lazara i Christiana Eriksena. Uz to, momčad mu je bila puna mladih igrača poput Nicoloa Barelle, Stefana Sensija i Alessandra Bastonija na što je Conte oštro reagirao rekavši: "ako mislite osvajati prvenstvo s dječacima, u krivu ste."</p><p>Sa sportskim direktorom, Pierom Ausilijem, je tu odmah krenulo 'na nož'. Conte je tako htio i zamjenu za njega, točnije, htio je svog prijatelja Danielea Faggiana dovesti iz Parme, ali niti to mu nije prošlo jer je aktualni sportski direktor u odličnim odnosima s Giuseppeom Marottom, generalnim direktorom Intera, a nekadašnjim sportskim direktorom Juventusa.</p><p>Da stvar bude gora, nakon što je Atalanta pala u Bergamu, Marotta je čestitao upravo Ausiliju, a ne treneru i momčadi. Zbog cijele situacije, kineski gazde kluba - otac i sin <strong>Zhang </strong>- ljutiti su na Contea i prema glasinama u tamošnjim nogometnim klubovima, Conte je bivši. <strong>Massimiliano Allegri ili Mauricio Pochettino</strong> navodno su njegovi nasljednici, a Allegri ima plus i što je u dobrim odnosima s Marottom, koji je Allegrija doveo u Juventus baš nakon što je Conte, zbog sličnih razmirica s upravom, ljutito pobjegao iz kluba 2014. godine.</p>