Hrvatski tenisač Ivo Karlović nije se uspio plasirati u četvrtfinale ATP turnira u Newportu nakon što je u dvoboju 2. kola izgubio od prvog nositelja Kazahstanca Aleksandera Bublika sa 6-7 (5), 6-4, 1-6.

"Div sa Šalate" je odigrao jako dobra prva dva seta tijekom kojih nije izgubio svoj servis spasivši obje break-lopte Bublika u trećem gemu prve dionice. Nažalost, u trećem setu više nije bilo mirnoće i svježine i pobjeda je otišla na stranu 37. tenisača svijeta. Bio je to njihov prvi međusobni susret.

U prvom setu oba tenisača su držala svoj servis pa je odluka pala u trinaestoj igri. Kazahstanac je poveo sa 3-1, Karlović se vratio izjednačivši na 3-3, imao je i 5-5, no 24-godišnji tenisač svijeta je osvojio dva poena u nizu za 7-5.

Karlović je u drugom setu zaigrao još bolje i pri rezultatu 3-3 je načinio break koji se pokazao presudnim. Do kraja je mirno zadržao svoj servis za 6-4 i 1-1 u setovima.

Nažalost, treći set je otišao na Bublikovu stranu. Prvi break je napravio za 3-1, a drugi za 5-1 nakon čega je priči bio kraj.

Bez četvrtfinala je ostala i Ana Konjuh u Budimpešti izgubivši u susretu 2. kola od Kazahstanke Julije Putinceve 4-6, 3-6.

Bio je to meč u kojem su tenisačice čak 10 puta gubile svoje servise. Nažalost, Ana je šest puta gubila svoj servis, a njezina suparnica četiri.

Kazahstanka je bolje ušla u meč i povela je 2-0 uz rani break. No, Konjuh se vratila izjednačivši na 2-2. Uslijedila su čak četiri breaka nakon kojih je rezultat bio 4-4. Putinceva je potom uspjela osvojiti svoj servis sa 5-4, te načiniti još jedan break za 6-4 nakon 46 minuta igre.

U drugom setu, prvi break je načinila Konjuh stigavši do vodstva 2-1. No, 42. tenisačica svijeta je uzvratila sa četiri gema u nizu stigavši do prednosti 5-2. Konjuh je smanjila na 5-3, a potom spasila tri meč lopte, nažalost ne i četvrtu.

Bio je to njihov treći međusobni susret i prvi poraz hrvatske tenisačice koja je ove godine dobila Kazahstanku u Beogradu, te 2015. u Pragu.