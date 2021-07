Hrvatska tenisačica Ana Konjuh nije se uspjela plasirati u četvrtfinale WTA turnira u Budimpešti nakon što je u dvoboju 2. kola izgubila od Kazahstanke Julije Putinceve 4-6, 3-6.

Bio je to meč u kojem su tenisačice čak 10 puta gubile svoje servise. Nažalost, Ana je šest puta gubila svoj servis, a njezina suparnica četiri.

Kazahstanka je bolje ušla u meč i povela je 2-0 uz rani break. No, Konjuh se vratila izjednačivši na 2-2. Uslijedila su čak četiri breaka nakon kojih je rezultat bio 4-4. Putinceva je potom uspjela osvojiti svoj servis sa 5-4, te načiniti još jedan break za 6-4 nakon 46 minuta igre.

U drugom setu, prvi break je načinila Konjuh stigavši do vodstva 2-1. No, 42. tenisačica svijeta je uzvratila sa četiri gema u nizu stigavši do prednosti 5-2. Konjuh je smanjila na 5-3, a potom spasila tri meč lopte, nažalost ne i četvrtu.

Bio je to njihov treći međusobni susret i prvi poraz hrvatske tenisačice koja je ove godine dobila Kazahstanku u Beogradu, te 2015. u Pragu.

Putinceva će u četvrtfinalu igrati protiv Ukrajinke Katerine Kozlove.