Nakon nokauta prekinuo slavlje i tješio je uplakanog Bellewa...

Fantastičan je to bio meč. Oleksandar Usyk nokautom u osmoj rundi protiv Tonyja Bellewa je zadržao status ujedinjenog prvaka lakoteške kategorije. Ukrajinac je osvojio sve u lakoteškoj kategoriji, neporažen je i vjerojatno ćemo ga nadalje pratiti u teškoj kategoriji.

A za Britanca Bellewa je ovo bio tužan kraj. Iako se hrabro držao, na kraju se od sporta oprostio porazom. Mirovinu je najavio prije meča, a u suzama je svoje riječi potvrdio i noćas.

Foto: CARL RECINE

- Dao sam sve od sebe, ali on je najbolji borac s kojim sam dijelio ring. Iskreno, prvi put u karijere sam se umorio. Ne znam zašto i ne znam kako. Ali j****o sam umoran. Nisam mislio da ću se ovako oprostiti. Kao gubitnik. Ali iako sam ovdje izgubio znam da sam u životu pobijedio - poručio je nakon borbe Bellew koji je nekoliko puta zaplakao.

. Tony Bellew after losing to USYK. Heartbreaking to see bellew like this. Regardless bellew dared to be great. RESPECT #Boxing pic.twitter.com/gKDPtyb6hB