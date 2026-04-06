ZAOKRET U KARIJERI

Nakon osam sezona u Europi, Prkačin ide igrati na sveučilište

Nakon osam sezona u Europi, Prkačin ide igrati na sveučilište
Zagreb: Hrvatska košarkaška reprezentacija poražena je 79:87 od Poljske u sklopu kvalifikacija za EuroBasket 2025. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ove sezone u francuskom prvenstvu Prkačin prosječno bilježi 6.2 poena, 4.7 skokova i jednu asistenciju za nešto više od 17 minuta po utakmici, dok se njegova momčad nalazi u vrhu ljestvice

Roko Prkačin (23) napravit će veliki zaokret u karijeri i nakon osam profesionalnih sezona u Europi preseliti u američki sveučilišni sustav. Hrvatski igrač napustit će Nanterre i sljedeće sezone zaigrati za Penn State University, gdje će u 23. godini imati status "freshmana".

Vijest je potvrdio njegov menadžer Miško Ražnatović, a riječ je o potezu koji potvrđuje sve veći utjecaj NIL sustava, koji omogućuje sveučilištima da privuku i već afirmirane europske igrače, često uz vrlo izdašne, čak i milijunske ugovore.

Opatija: Prijateljska utakmica Hrvatske košarkaške reprezentacije protiv Kine
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prkačin je košarkaški put započeo u Ciboni, gdje je vrlo brzo izrastao u jednog od najvećih talenata svoje generacije. Još kao tinejdžer briljirao je na europskoj sceni, a 2018. godine bio je MVP Europskog prvenstva kadeta koje je Hrvatska osvojila. U Ciboni je s nepunih 18 godina postao i najmlađi kapetan u povijesti kluba te osvojio dva naslova prvaka Hrvatske i Kup.

Luka Božić dobio nagradu za igrača mjeseca u Španjolskoj

Nakon četiri sezone u Zagrebu karijeru je nastavio u inozemstvu, igrajući za Gironu i Gran Canariju, a potom i u Francuskoj za Nanterre. Ove sezone u francuskom prvenstvu prosječno bilježi 6.2 poena, 4.7 skokova i jednu asistenciju za nešto više od 17 minuta po utakmici, dok se njegova momčad nalazi u vrhu ljestvice.

Na Penn Stateu će se pridružiti još jednom hrvatskom talentu, Ivanu Juriću, koji ostaje u programu, a dolazak dodatnih mladih igrača pokazuje ambiciozan smjer američkog sveučilišta.

Komentari 1
