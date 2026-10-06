Nakon ovog poraza nitko se od 'vatrenih' ne bi trebao sramiti
HRVATSKA - ŠPANJOLSKA 1-2 Za razliku od prvog susreta sa Španjolcima i katastrofe s Englezima na Rujevici ovoga puta Modrić i društvo su odigrali jednu pravu, mušku utakmicu i zaslužili pljesak
Nakon solidnog poluvremena protiv Čeha, jako lošeg izdanja protiv Španjolaca i katastrofalnog protiv Engleza, izabranici Slavena Bilića odlučili su pokazati da nisu zaboravili igrati nogomet, u sjajnoj predstavi pred ispunjenim Poljudom na koncu su poraženi od Španjolske 2-1, ali su odigrali odličnu utakmicu nakon koje su ih gledatelji terena ispratili pljeskom.