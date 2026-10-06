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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Nakon ovog poraza nitko se od 'vatrenih' ne bi trebao sramiti

Piše Tomislav Gabelić,

HRVATSKA - ŠPANJOLSKA 1-2 Za razliku od prvog susreta sa Španjolcima i katastrofe s Englezima na Rujevici ovoga puta Modrić i društvo su odigrali jednu pravu, mušku utakmicu i zaslužili pljesak

Nakon solidnog poluvremena protiv Čeha, jako lošeg izdanja protiv Španjolaca i katastrofalnog protiv Engleza, izabranici Slavena Bilića odlučili su pokazati da nisu zaboravili igrati nogomet, u sjajnoj predstavi pred ispunjenim Poljudom na koncu su poraženi od Španjolske 2-1, ali su odigrali odličnu utakmicu nakon koje su ih gledatelji terena ispratili pljeskom. 

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Odlična utakmica 'vatrenih' na Poljudu! Od 17. minute smo poveli preko Perišića, ali Merino je u 61. minuti izjednačio; Perišić je pocrvenio u 80. minuti, a onda je u 89. Merino opet zabio za pobjedu Španjolaca

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