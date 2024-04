Nakon prozivki javio se čelnik Zrinskog: 'On laže, tužit ću ga! Seljački potezi nisu moja razina'

Zrinski Osječko je pobijedio protiv Bijelog Brda (1-0), a iako su u vodeći u utrci za titulu Prve NL, ta je utakmica ostala 'u sjeni' poteza predsjednika Zrinskog Ivana Komaka, odnosno riječi trenera gostiju Denisa Krstanovića za neprimjerene geste. A javila se i druga strana, odnosno predsjednik Zrinskog.

- Trener Bijelog Brda iznio je laži i već sam angažirao odvjetnika i idem s tužbom jer je riječ o vrijeđanju i klevetanju. Ja sam slovačke i hrvatske kulture, vjernik koji pet puta tjedno ide u crkvu i takve stvari mi nikada ne bi pale na pamet. Provjerite kod mojih igrača, ja se s njima šalim, pokušavam sve napraviti da imamo što bolju atmosferu, takvi seljački potezi nisu moja razina i to što je rekao jednostavno nije istina - rekao je Komak za Sportalo.hr pa zaključio:

- Ne znam što, ili tko ga je instruirao da ovako nešto napravi, bolje da je pričao o pristupu njegove momčadi protiv Šibenika i pristupu protiv nas. Mene vodi vjera u Boga i bit ću prvi. Nisam istupao do sada s pričom o sucima, ali mi smo do sada imali jedan, a Šibenik devet penala. Jučer smo mogli ostati bez dva boda, promašili smo dosta šansi, ali ja se za svaku utakmicu spremam da može završiti svakako, no Božja volja je na našoj strani i to nije slučajno.

Podsjetimo, trener BSK-a istaknuo je da Komak proslavio 'gol svoje momčadi držeći se za međunožje i okrenuo se prema klupi gostiju te im pokazivao 'bosanski grb'.