Napadač Real Madrida otpao za utakmicu Španjolske na Poljudu

Carlos Espí, 21-godišnji napadač Real Madrida, ispao je iz kadra od 23 nogometaša Španjolske za večerašnju utakmicu Lige nacija s Hrvatskom, pokazuje popis koji je objavio Španjolski nogometni savez.

Izbornik Luis de la Fuente morao je izostaviti jednog od 24 igrača koja su doputovala u Split pa se odlučio za mladog nogometaša, člana U-21 reprezentacije. Njega je bio pozvao naknadno zbog ozljede 26-godišnjeg napadača Ferrana Torresa iz PSG-a.

U napadu bi na poziciji središnjeg napadača mogao zaigrati 29-godišnji Mikel Oyarzabal, kapetan Real Sociedada, ili 24-godišnji Espanyolov golgeter Roberto Fernandez. U subotu je Fernadez debitirao za Španjolsku igrajući čitavu utakmicu protiv Češke (3-1), ali se nije upisao u strijelce.

Foto: Vincent West

Španjolski nogometni savez objavio je igrače i njihove brojeve za tu utakmicu: David Raya (1), Dean Huijsen (2), Robin Le Normand (3), Pablo Fornals (4), Pablo Cubarsí (5), Mikel Merino (6), Víctor Muñoz (7), Roberto Fernández (8), Fermín López (9), Dani Olmo (10), Yeremy Pino (11), Marc Pubill (12), Josep Martínez (13), Aymeric Laporte (14), Álex Baena (15), Rodri (16), Fran García (17), Martín Zubimendi (18), Lamine Yamal (19), Pedri (20), Mikel Oyarzabal (21), Marc Cucurella (22) i Unai Simón (23).

Hrvatska i Španjolska će od 20.45 sati igrati utakmicu četvrtog kola Lige nacija na Poljudu. Španjolska je prije tjedan dana pobijedila Hrvatsku u Sevilli s 4-1. Nakon tri kola je vodeća u skupini s 9 bodova, a slijede Engleska sa 6 i Hrvatska s 3, dok je Češka bez bodova.