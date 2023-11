Napadač talijanskog prvoligaša na Instagramu prodaje Golfa 8

Prema Transfermarktu vrijedi 5 milijuna eura što je oko milijun eura više od iznosa koliko ga je Lecce platio Dunajskoj Stredi. Crnogorski napadač Nikola Krstović (23) ove je sezone jedan od najboljih pojedinaca talijanskog prvoligaša. Suigrač našeg Marina Pongračića zabio je četiri gola u 11 kola Serie A i najbolji je strijelac svoje momčadi.

Pa ne čudi što mu je cijena porasla jer razlika u kvaliteti talijanske i slovačke lige je nemjerljiva. No, cijena samog igrača nije jedino što je zaokupilo pažnju navijača. Krstović je samoinicijativno ukazao na jednu drugu cijenu, onu od 41 tisuće eura, i to za automobil Volkswagen Golf 8 GTD.

Sve je to u redu, navikli smo na oglase, i sami ih pregledavamo do nekoliko puta tjedno. No, ne sjećamo se da je ijedan nogometaš Serie A putem društvenih mreža prodavao rabljeni automobil.

Čak niti putem javnog oglasa. Nogometaši ili voze sponzorske automobile, ili kupoprodaju dogovaraju preko trećih strana. Jako rijetko, gotovo nikada, se događa da jedan nogometaš iz top 5 lige svijeta sam pusti oglas i prodaje automobil.

Krstović, rodom iz Golubovaca u Crnoj Gori, je hitno tražio kupca, a nema sumnje kako je jednog brzo pronašao.