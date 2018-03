Zlatko Dalić: Napadaju nas, to je naručeno, znam jako dobro!

Nakon pobjede protiv Meksika, u kojoj je 80.000 meksičkih navijača pognutih glava napustilo stadion, izbornik Zlatko Dalić bio je zadovoljan.

- Jesam, igrom i pobjedom, ali možemo bolje. Stvorili smo puno šansi za gol i trebali smo zabiti još koji gol. Nije bilo lagano, na tribinama je 80.000 navijača bilo uz Meksiko, ali nisu nam stvorili niti jednu šansu. Što sam rekao Meksikancima? Da nam nije bilo šest igrača, ali da su ovi bolji. I to doista mislim. Pokazali su da nitko u momčadi više nije siguran, da dolaze mlađi. Godinama imamo sjajnu momčad, ali nemamo rezultat. Hoću naći riješenje - rekao je Dalić.

Nakon poraza od Perua pisalo se o debaklu, neki su bili zabrinuti zbog pristupa, koji je bio mlak, indolentan.

- Znam zašto je bio takav pristup protiv Perua, ali ne želim vam reći, to će ostati u svlačionici - rekao je Dalić, a onda se otvorio.

- Ne razumijem zašto takvi napadi iz domovine nakon Perua. Debakl, skandal, svađa, ništa ne valja.. U redu, to je Hrvatska i tu se uvijek pljuje po nekome. Ali, neka, neka se priča i piše što žele, to je ionako sve naručeno.

Do Rusije je ostalo 78 dana, a turneja u SAD-u ipak je pomogla Daliću.

- Otvorila mi je oči i pokazala jasniju sliku. Neki su se nametnuli i pokazali da mogu igrati. Veseli me kompaktnost, zajedništvo, teško je igrati protiv ovakve momčadi kao Meksiko,koja je napaljena, agresivna...Nisam kukavica, idem glavom kroz zid, ako bude dobro, bit ću sretan, ako ne, spreman sam otići - kaže Dalić.

I dok će reprezentacija prema Europi, Zlatko Dalić će u drugom smjeru.

- Pozvali su me Hrvati iz Kanade na tri dana i jako sam sretan što idem. Bit ću gost na jednom predavanju i družit ću se s hrvatskim iseljenicima. To me jako veseli - zaključio je Dalić.