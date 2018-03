Nemamos mnogos problemos! Zablistali Jedvaj, Rebić i ekipa

Proud to be Croat, izraz je kojeg se često sjetimo kada netko od naših sportaša pokaže strast, želju ili nacionalni naboj. A baš je tako igrala Hrvatska protiv Meksika. Ako je utakmica protiv Perua pokazala sve ono što ne želimo gledati u Rusiji, onda je ova s Meksikom dobar pokazatelj da nitko nije pretplaćen na mjesto u prvih 11.

Pa niti Ivan Perišić! Da, Ante Rebić odigrao je sjajnu utakmicu, bio je najbolji na terenu te poslao itekako dobru poruku Perišiću da se trgne, inače bi utakmice u Rusiji mogao početi sjedeći. Poslao je poruku i Daliću da ozbiljno razmisli s opcijom da možda Rebića stavi i na desno krilo, jer u 90 minuta protiv Meksika pokazao je više nego Brozović u posljednjih nekoliko mjeseci.

Činilo se da bi ovo mogla biti utakmica s radnim naslovom "Mi imamos mnogos problemos", a kad ono "imamos mnogos rješenjos". Tako je Andrej Kramarić pokazao da je u ovom trenutku kvalitetnije riješenje od Nikole Kalinića, a Lovre Kalinić da, bez ikakvog straha po naš gol, već u Rusiji može stati na gol ako bude trebalo.

Bila ja to utakmica i u kojoj je Vedran Ćorluka bio onaj dobri, stari, kakvog smo navikli gledati, koji, bez prevelikog napora, pospremi Chicharita u stražnji džep. Susret je to u kojem smo vidjeli da je Tin Jedvaj dobro riješenje za desni bok, kao i da, kad nema Modrića, sve njegove uloge, uključujući i onu izvođača penala, bez problema preuzme Raketa. I odvede Hrvatsku do pobjede. Bila je to utakmica nakon koje čak ni dežurni kritičari nemaju zbog čega negodovati.

Bila je to večer koja je pokazala puno dobrih stvari, čak i izvan stadiona u Dallasu. Island je od Perua primio tri komada, Srbija je očitala nogometnu lekciju Nigeriji, a tek Argentina... Nakon što su im Španjolci zabili šesti gol, čak je i Messi napustio tribine, ne vjerujući da su tako loši...A to su naši protivnici u Rusiji. S ovakvim pristupom pobjeda protiv Nigerije, morala bi biti sigurna kao lagani 'zaušnjak' nakon što roditelji dođu kući sa školskih informacija.

Ako ćemo pokušati pronaći neku zamjerku, a njih gotovo da i nije bilo, onda valja napomenuti da smo protiv Meksika igrali šest puta, četiri puta smo odigrali vrlo dobro i zasluženo pobijedili, a dvaput jako loše i zasluženo izgubili. Pogađate, ove četiri su bile prijateljske, ove dvije tamo gdje je najvažnije, na Svjetskim prvenstvima...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo 2018.