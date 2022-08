Napali komentatora HRT-a zbog prijenosa Hajduka, on se javio: Ja to nisam rekao, to je laž!

Komentator HRT-a Marko Šapit dobio je čast i odgovornost prenositi susret Hajduka i Villarreala (0-2) u četvrtak na Poljudu. Splićani su, nažalost, ispali iz Europe, a na Šapitovu su adresu stigle mnoge uvrede. Razlog? Facebook stranica Prva Hrvatska liga, koju prati oko 50.000 ljudi, objavila je nešto što Šapit, kako i sam kaže, nije rekao.

"Marko Šapit večeras u prijenosu HNK Hajduk Split - Villarreal: "Dobrodošli na stadion najvećeg hrvatskog kluba."

Spornu objavu stranica je naknadno uklonila i opravdala se hakiranjem stranice, ali već se objava proširila društvenim mrežama s kojih je i Šapit kasnije počeo dobivati prijetnje.

- Sinoć su jazavci ili bolje rečeno idioti koji vode FB profil Prva Hrvatska Liga objavili post u kojemu su me optužili da sam na početku prijenosa utakmice Hajduk - Villarreal izjavio nešto što naravno nisam. Isprva sam se mislio uopće ne baviti tim bijednicima, ali s obzirom da situacija izmiče kontroli moram reagirati. Sporni post ne želim objavljivati, dovoljno se već proširio, samo ponavljam da je apsolutno lažan i neistinit. Ovo što vidite je njihov pokušaj popravka situacije, ha ha sorry stari netko nam je nakratko hakirao profil. Bravo majstori super ste. Ma odlični! To što se mene od sinoć vrijeđa i napada zbog vaše za***ancije, zloće, gluposti ili lošeg smisla za humor to kao nema veze. E pa...ima veze! Svi koji imaju neki savjet kako ovdje utjerati pravdu i natjerati gospodu ili gospodina da plati slobodno nek se jave (Toni na tebe apsolutno računam). Ovima koji su vrijeđali mogu samo čestitati i poželjeti nastavak tih njihovih bijednih života u kojima nemaju pametnijeg posla. Ovima koji su prijetili...njima nemam šta reći, s njima će razgovarati oni čija je to dužnost - napisao je Šapit na svom profilu.

"Ispričavamo se zbog nekih objava večeras, koje su naknadno uklonjene, netko nam je hakirao račun. Objave za Marka Šapita i Valdasa Dambrauskasa nisu bile naše i obrisane su", napisali su na Prva Hrvatska liga.

Reagirao je i Šapitov kolega Viki Ivanović.

- Da budemo načisto, Marko to nije rekao. Jednostavno nije rekao! Krenule su salve uvreda i čovjek je upao u ozbiljne probleme zbog onih koji su se htjeli našaliti ili skupiti koji dodatan lajk. Netko im je hakirao profil pa su naši genijalci i vrhunski IT stručnjaci u trenu vratili sve šifre i nastavili objavljivati... Ma je.

Stranica Prva Hrvatska liga kasnije se još jednom oglasila:

"Dragi članovi,

u inbox nam se javio Marko Šapit, traži ispriku i demanti za objavu koju je netko upavši na naš profil, na našoj stranici objavio sa naslovom 'Marko Šapit u televizijskom prijenosu utakmice HNK Hajduk - Villarreal CF: "Javljamo se sa stadiona našeg najvećeg kluba'.

Objavu smo uklonili čim smo shvatili da nešto nije u redu, ali očito nedovoljno brzo jer se u roku cca. 30 min, dok je utakmica Hajduka i Villarreala bila u tijeku proširila društvenim mrežama.

Znači, čovjek je zbog toga dobio nevjerojatne uvrede i prijetnje, prijetnje koje graniče sa zdravim razumom, koje sve da je to i rekao, a ponavljamo NIJE, nemaju smisla i zaslužuju najveći moguću osudu.

Marko Šapit ni s čime nije zavrijedio da ga se vrijeđa a o prijetnjama njemu i njegovoj obitelji nećemo ni govoriti.

Svoj posao je sinoć obavio profesionalno kao i mnogo puta do sada. Nikada Marko Šapit nije bio tema na stranicama PHL niti će biti jer za to uopće nema potrebe.

Najoštrije kao stranica osuđujemo svaki oblik govora mržnje i rasizma. Tako je bilo tako će i biti.

Nažalost, znamo da ovaj demanti neće puno biti od pomoći Marku Šapitu i svemu što je prošao, ali nadamo se da će neki shvatiti da mjesta mržnji u civiliziranom društvu nema i ne smije biti."

