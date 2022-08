Kalik je novi igrač Hajduka! 'Na svijetu nema sretnijeg čovjeka od mene. A sad idemo po titulu'

Anthony Kalik (24) novi je igrač Hajduka! Potvrdio je to splitski klub i konačno okončao trakavicu koja se stvorila oko bivšeg veznjaka Hajduka koji stiže iz Gorice. Potpisao je do 2026. godine.

Kalik se tako nakon dvije i pol godine vraća na Poljud gdje je prvi put stigao u zimskom prijelaznom roku 2016. godine iz australskog Central Coast Marinersa. Ukupno je odigrao 32 službene utakmice te je pri tom postigao jedan gol. U međuvremenu je Anthony odigrao preko 50 službenih utakmica za Goricu gdje je između ostalog surađivao i s našim trenerom Valdasom Dambrauskasom.

Za Hajduk je debitirao u veljači 2016. godine u utakmici protiv Lokomotive, a zadnji put u službenoj utakmici za Bijele nastupio je u prosincu 2019. godine na gostovanju kod Intera iz Zaprešića.

- Anthony je s 18 godina stigao iz Australije u Hajduk nakon čega se razvijao kroz tadašnju drugu momčad, a zatim je prešao u prvu ekipu. Kroz posudbe u drugim klubovima te igrama u Gorici napravio je evidentan napredak, razvio se kao igrač i podigao razinu kvalitete svoje igre. Radi se o profilu veznog igrača s osnovnim pozicijama centralnog i ofenzivnog veznog te smo ciljano na tržištu tražili igrača takvih kvaliteta. Odlučili smo se za Anthonyja prvenstveno jer posjeduje kvalitetu za našu momčad te sam siguran da će nam donijeti neophodnu širinu i kvalitetu u veznoj liniji. Također je važno napomenuti da sukladno strategiji Kluba da u hajdučku obitelj vraćamo još jednog igrača koji posjeduje hajdučke vrijednosti - objasnio je sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

- Trenutno nema sretnijeg čovjeka na svijetu od mene. Vratio sam se kući i jedva čekam početi trenirati i igrati. Ovim putem zahvaljujem se i Gorici na svemu, tamo sam dosta narastao kao igrač i kao čovjek. Uvijek sam znao da ću se vratiti na Poljud jednog dana. Za Hajduk ću dati sve, navijači mogu od mene očekivati borbenost i da ću ostaviti srce na terenu. Plus je to što sam sada počeo više asistirati i zabijati što prije nisam tako često radio. Nadam se da ću pomoći i u tom segmentu. Dolazim ovdje spreman boriti se za titulu, znam koje su ambicije klub, svjestan sam koliko ljudi to čeka, ekipu imamo i možemo to ostvariti - istaknuo je Anthony na povratku u Hajduk.

