Napokon... Ovaj bod Rijeka je zaslužila još prije mjesec i pol!

Real Sociedad-Rijeka 2-2. Bijeli su vodili 1-0 (Velkovski) i 2-1 (Lončar), a pobjede su ih koštali onaj isti Bautista koji im je zabio i na Rujevici te peh i zapravo autogol Tomečaka za 2-2. Murić je imao zicer za pobjedu

<p>Bravo, Rijeko. Hrabra, fajterska Rijeko! Real Sociedad mjesecima sjedi na vrhu La Lige, a Rijeka mu je bez <strong>Kulenovića</strong>, <strong>Čerina</strong> i <strong>Smolčića</strong> zagorčala europski život i napokon došla do odavno zasluženog boda u Europskoj ligi: Real Sociedad-Rijeka 2-2.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Riječani na 'Anoeti'</strong></p><p>Naravno, oni koji lako ne upadaju u euforiju svjesni su kako je Sociedad večeras bio još dominantniji nego što je bio prije 43 dana kad je na Rujevici pobijedio 1-0. Ali Rijeka je u međuvremenu skupila još 270 minuta Euro-iskustva, a večeras nije promašivala zicere nego krajnje pragmatično zabila dva gola iz dva prekida.</p><p>Za 'Bijele' su zabili <strong>Velkovski</strong> i <strong>Lončar</strong>, fantastičnog <strong>Nevistića</strong> matirali su <b>Bautista</b> koji je ove sezone dao dva gola i (dosta 'zlotvorno') obadva Rijeci te <strong>Nacho Monreal</strong> (zapravo je <strong>Tomečak</strong> svojim uklizavanjem da spasi u zadnji tren promijenio smjer lopte koja je onda prevarila Nevistića).</p><p>Rijeka je ove sezone... Ostala bez najboljeg strijelca Prve HNL, <strong>Čolaka</strong> (otišao u PAOK). Ostali su bez prvog golmana <b>Pandura</b> (otišao u Veronu). Najbolji igrač <strong>Halilović</strong> bio im je ozlijeđen mjesecima. Stopersko pojačanje <strong>Arsenić</strong> ozlijedio se na prvoj utakmici i otad ne igra. Doslovno niti jednu utakmicu nisu odigrali sa manje od 3-4 stožerna igrača u rubrici 'nedostaju'. Većina novih igrača dovedena je kad je sezona već počela. Niti jedan od njih nije došao kao veliko, zvučno ime. Klupski budžet je srezan pa onda - dodatno srezan zbog financijski razarajućeg upliva pandemije.</p><p>I... Rijeka je ušla u skupine europske lige, u pet utakmica ispod očekivanja odigrala samo pola sata kod Alkmaara (prilika za revanš je za tjedan dana na Rujevici). Večeras je u gostima odigrala junački kod vodeće momčadi La Lige, Real Sociedada koji s visoka gleda i na Real. i na Barcu i na Atletico.</p><p>Trener <strong>Simon Rožman</strong> je sa užom obranom na razini HNL-prosjeka stvorio momčad koja ima glavu i rep, u kojoj se vidi trenerski rukopis, u kojoj je vidljivo da igrači slijede šefa, a sve se to napravilo uigravajući se u Europi i igrajući s najmlađom momčadi u svim natjecanjima u kojima Rijeka igra.</p><p><strong>Ivan Nevistić</strong> je u tih pet utakmica na sebe skrenuo pozornost pola Europe... Golemi vratarski talent. <strong>Franko Andrijašević</strong> postaje jedan od igrača koji će zlatnim slovima biti upisan u klupske povjesnice. <strong>Kulenović</strong> i <strong>Čerin</strong> su zaigrali gotovo isti dan kad su došli i odmah potvrdili sjajan rad struke: i <strong>Juričića</strong>, i <strong>Mancea</strong> i <strong>Rožmana</strong> i njegovih suradnika. <strong>Ivan Tomečak</strong> igra kao najboljim danima karijere. <strong>Robert Murić</strong> kojem se spočitavalo da je 'talentirani šetač' danas trči 12-13 kilometara po utakmici.</p><p>Jedan bod je u džepu, Rijeka ih je dosad zaslužila i više. To se može popraviti za tjedan dana protiv AZ-a kojem bodovi na Rujevici mogu značiti prolazak, ali... Baš bi im se bilo slatko osvetiti za onih 1-4 iz Alkmaara.</p><p>Rijeci slijedi Jadranski derbi s probuđenim Hajdukom na Poljudu. Pa AZ na Rujevici, pa Dinamo na Rujevici... Bude li napokon zdravlja: Rožmanova Rijeka može pobijediti - svakoga!</p>