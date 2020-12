Kraljevsko nogometno društvo drma La Ligom, oni žive iznad Reala, Barce i Atletico Madrida

Do 1989. u klubu su igrali samo Baski. Imaju dva naslova i dva Kupa, a danas su ispred španjolskih divova. Prvi u La Ligi. Rijeka večeras od 21.00 igra kod Real Sociedad kojem je na Rujevici odolijevala do 90'

<p>Real Sociedad de Futbol. Kraljevsko nogometno društvo. Imaju jaku atletsku ekipu, ponosni su na svoje hokejaše na travi i pelota sekciju, ali ono 'de Futbol' je zapravo bespotrebno. Pa je i otpalo u dnevnom žargonu. Cijeli svijet zna za - Real Sociedad. Utemeljen prije 111 godina. Dvostruki prvaci Španjolske i osvajači Kupa Kralja, ponos San Sebastiana, a danas: vodeći klub La Lige.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka na velebnoj 'Anoeti'</strong></p><p>Momčadi tog kluba, momčadi kojoj u leđa gledaju i Real, i Barcelona i Atletico, večeras od 21.00 opet će se suprotstaviti momčad kluba koji u vitrinama ima jedan naslov manje, ali i šest Kupova više - naša Rijeka.</p><p>Rijeka vječno poznata kao kozmopolitski, svima otvoreni lučki grad i klub; Real Sociedad koji je vrata svog kluba ne-Baskima otvorio tek 1989. iako je i grad iz kojeg dolazi lučki. I prelijep. Klima nije baš 100% blago mediteranska kao na Kvarneru jer San Sebastian je u Biskajskom zaljevu naslonjenom na Atlantik, ali svi koji su vidjeli San Sebastian kažu da je to - 'španjolska, baskijska Opatija'.</p><h2>Aldridge srušio branu staru 80 godina</h2><p>Rijeka je te 1989. kad su u San Sebastianu dovođenjem stranca napravili presedan svoje (tada) 80-godišnje povijesti već imala dva osvojena Kupa, pobjedu nad Madridskim Realom i slične 'skalpove' u vlasništvu.</p><p>Prvi stranac koji je obukao 'txuri-urdinak' (bijelo-plavi, na baskijskom) dres bio je Irac, napadač <strong>John Aldridge</strong> (dvije godine Real Sociedada nakon dvije godine Liverpoola). Aldridge je na 'Anoetu' došao na kraju dekade koja je započeta najblistavijom erom klupske povijesti - naslovima prvaka Španjolska osvojenima 1981. i 1982. godine.</p><p>Na golu <strong>Arconada</strong>, u obrani <strong>Gorriz</strong>, u vezi <strong>Bakero</strong>, u napadu <strong>Lopez Ufarte</strong>... Na klupi klupska legenda kojoj je pred stadionom Anoeta sagrađen spomenik, <strong>Alberto Ormaetxea</strong>. Moćna družba je stolovala svlačionicom Sociedada početkom '80-ih. I - svi redom Baski. Pravilo kojeg se, na primjer, Athletic Bilbao iz baskijske prijestolnice drži i dan-danas.</p><p>Sociedad se odmaknuo od te isključive tradicije 1989., doveo Irca Aldridgea, a odonda su mnoga poznata strana imena (uključujući ne-Baske Španjolce) oduševljavala narod na Anoeti.</p><h2>Griezmann, Toshack, Kodro, David Silva...</h2><p>Momčad su vodili velški trenerski majstor <strong>John Toshack</strong>, Austrijanac <strong>Bernd Krauss</strong>, Škot <strong>David Moyes</strong>... A travnjakom gazili Francuz <strong>Antoine Griezmann</strong>, Bošnjak <strong>Meho Kodro</strong>, Čileanac <strong>Claudio Bravo</strong>, Rus <strong>Valerij Karpin</strong>, Srbijanac <strong>Darko Kovačević</strong>, Meksikanac <strong>Carlos Vela</strong>, Turčin <strong>Nihat Kahveci</strong>...</p><p>Danas su u svlačionici Brazilac <strong>Willian Jose</strong>, Belgijanac kosovskog podrijetla <strong>Adnan Januzaj</strong>, Francuzi <strong>Le Normand</strong> i <strong>Sagnan</strong> te blistavi švedski napadački talent <strong>Alexander Isak</strong>.</p><p>I najveća zvijezda, iskusnik i mali genij <strong>David Silva</strong> - Španjolac koji s Baskijom veze nije imao dok prošlog ljeta nakon deset godina velebnih uspjeha u Man Cityju nije preselio u Sociedad pa razumljivo promptno postao idol navijača i prvo ime momčadi. Arhitekt igre, dirigent orkestra. Velemajstor čiji su potezi nogometna umjetnost, koji s loptom zna sve, a utakmicu vidi barem dva poteza unaprijed.</p><h2>'Anoeta', impresivna i prazna</h2><p>Suprotno zatvorenosti koju je do 1989. pokazivao u nogometnom smislu, San Sebastian je grad u kojem se svatko osjeća dobrodošao. O tome su svjedočili brojni pomorci, a kako vrijeme leti i svijet sve više postaje globalno selo, u to se svakodnevno uvjeravaju brojni gosti i turisti.</p><p>Na žalost, doba je pandemije koja je za 99,99% globalne populacije endemsko iskustvo pa će večeras i impresivna, prije godinu dana obnovljena 'Anoeta' biti prazna. Umjesto da sa nje grmi huk 40 tisuća navijača među kojima i tisuća riječkih fanova.</p><p>Na Rujevici je Rijeka (s navijačima na trećini tribina) u prvom poluvremenu bila - bolja od Sociedada. Kada je HNL-momčad (mlada, načeta izostancima i tada još nenavikla na europske ritmove) pala u brzini transformacije i protoka lopte, a od 62' ostale i bez ozlijeđenog kapetana <strong>Andrijaševića</strong>, <strong>David Silva</strong> & com. sakrili su loptu i stisnuli Bijele <strong>Ivanu Nevistiću</strong> u krilo.</p><p>Do 90. minute i Rijeka i Sociedad promašili su po 3-4 zicera. U 90' je <strong>Jon Bautista</strong> nakon jedne 'haklerske' akcije baskijskog tima spremio loptu u riječku mrežu i rastužio Rujevicu.</p><h2>'Rijeka, hrabra i jako opasna'</h2><p>- Rijeka je u sve četiri dosad odigrane EL-utakmice stvorila puno prilika, nedostajao im je samo pogodak. To je hrabra su momčad koja ima manje bodova nego što zaslužuje. Svima su zagorčali život u ovoj skupini. Pa uvjerili smo se da ni nama ni Napoliju nije bilo lako protiv njih. Kompaktni su, imaju brzu tranziciju, koncentrirani u obrani i mislim da će nam se tako suprotstaviti. Zaslužili su imati više bodova - priča trener Real Sociedada, <strong>Imanol Alguacil</strong>.</p><p>- Meni se jako sviđa karakter te momčadi: vole igrati s loptom, agresivni su u izlascima i imaju ideju kako ugroziti suparnika. Sigurno će nam pokušati uzvratiti za poraz iz prvog kola. Imaju kvalitetu za ugroziti svakoga. A mi se moramo pobrinuti da što manje imaju loptu jer će sigurno biti motivirani i tražiti pobjedu - nahvalio je Alguacil. Rijeku. Ali zapravo: nije pretjerao. Sve što je čovjek rekao, istina je.</p><p>U prošlom kolu La Lige (1-1 kod kuće s Villarrealom) odmarao je pola momčadi. Večeras u početnih 11 vraća Davida Silvu pa se od 21.00 na Anoeti očekuje ova startna baskijska postava:</p><p><strong>Remiro - Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal - Merino, Zubimendi - Portu, David Silva, Oyarzabal - Isaak</strong>.</p><p>Vezni red i napad... Baš svjetski.</p><h2>'Ovo je za psihijatriju'</h2><p>Rijeka nema <strong>Kulenovića</strong> bez kojeg se gubi jako puno napadačke dubine. Nema ni sjajnog ljetnog slovenskog pojačanja, veznjaka <strong>Čerina</strong>. Nema ni mladog, a standardnog ljevonog stopera <strong>Smolčića</strong>.</p><p><strong>Simon Rožman</strong> doslovno niti jedan-jedini put ove sezone nije u najavi bilo koje utakmice mogao reći 'Svi su mi igrači zdravi, imam cijelu momčad na raspolaganju'.</p><p>- Znali smo da nas i sve ostale zbog pandemije čeka jedna 'luda', dosad nedoživljena sezona. Da se klub, struka i momčad nisu pripremili na to... Netko od trenera i igrača bi valjda završio na psihijatriji! Kad ujutro kreneš raditi, ne znaš ni što nosi poslijepodne, a kamoli večer ili naredni dan - priča Rožman.</p><p>- Real Sociedad je prvi u La Ligi i već to, samo po sebi, sve govori. Ali... Mi smo sanjali da igramo Europu i taj si san ispunili pa sada, bez obzira na nevjerojatno puno problema s izostancima, skupljamo iskustvo i: uživamo. A sigurno smo igrom već zaslužili osvojiti koji bod. I to je cilj večeras kod Sociedada pa sljedećeg tjedna na Rujevici s AZ-om. Osvojiti bod(ove) - rekao je 37-godišnji Slovenac s riječke klupe.</p><p>Nasmijan, pun dobre volje i optimizma. Čovjek radi 24 sata dnevno i generira pozitivnu energiju jer... A što će drugo?! Vjerojatna momčad koju će on poslati na teren od 1. minute? Sa gustom sredinom i samo jednim isturenijim napadačem:</p><p><strong>Nevistić - Tomečak, Velkovski, Galović, Capan, Štefulj - Pavičić, Halilović, Lončar - Andrijašević - Menalo.</strong></p><p>Rijeka je na svom stadionu pokazala da može igrati i s vodećom momčadi La Lige. Večeras se čeka - repriza te priče. Sa snovima o barem jednom bodu osvojenom na 'Anoeti'.</p>