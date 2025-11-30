Napoli se pobjedom u derbiju izjednačio s Modrićevim klubom u borbi za naslov prvaka Serie A

U derbiju 13. kola talijanskog nogometnog prvenstva Napoli je na gostovanju u Rimu pobijedio Romu sa 1-0 dostigavši na vrhu ljestvice Milan.

Sada oba kluba imaju po 28 bodova, no "Rossoneri" imaju bolju razliku pogodaka.

Čvrsti i ne pretjerano kvalitetan derbi na Olimpicu razriješio je gol Davida Neresa u 36. minuti. Napoliju je to bila treća uzastopna pobjeda u svim natjecanjima, dok je Roma upisala prvi poraz nakon četiri uzastopna slavlja.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Ranije je Inter na gostovanju pobijedio Pisu sa 2-0. Oba gola u pobjedi Intera zabio je Lautaro Martinez (69, 83).

Za goste je prvo poluvrijeme odigrao Petar Sučić, dok Ante Vuković nije nastupio za Pisu.

Nogometaši Atalante prekinuli su seriju loših rezultata u Serie A pobijedivši Fiorentinu sa 2-0.

Bila je to prva pobjeda momčadi iz Bergama nakon tri uzastopna ligaška poraza, te osam kola bez pobjede. S druge strane Fiorentina je još uvijek bez pobjede u Serie A ove sezone.

Golove za Atalantu zabili su Odilon Kossounou (41) i Ademola Lookman (51).

Mario Pašalić je za pobjednički sastav igrao od 67. minute, dok Marin Pongračić igrao cijeli susret za "Viole".

Lecce je u prvom nedjeljnom susretu pobijedio Torino sa 2-1.

Domaća je momčad u vodstvo došla u 20. minuti a strijelac je bio Lassana Coulibaly. Samo dvije minute kasnije je Lamecke Banda povećao na 2-0. Torino je smanjio na 1-2 u drugom poluvremenu u 57. minuti pogotkom Che Adamsa nakon asistencije hrvatskog reprezentativca Nikole Vlašića koji je odigrao cijelu utakmicu.

Milan vodi sa 28 bodova koliko ima i Napoli na drugom mjestu. Inter na trećem mjestu ima 27 bodova, kao i četvrta Roma.

Posljednja dva mjesta drže Fiorentina i Verona sa po šest bodova.