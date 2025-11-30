Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAPETO U ITALIJI

Napoli se pobjedom u derbiju izjednačio s Modrićevim klubom u borbi za naslov prvaka Serie A

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Napoli se pobjedom u derbiju izjednačio s Modrićevim klubom u borbi za naslov prvaka Serie A
4
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Aktualni prvak Italije Napoli izjednačio je bodove na tablici s Milanom, nakon što su u gostima pobijedili Romu 1-0. Romi je to prvi poraz nakon četiri uzastopna slavlja, a razlika između prve četiri ekipe je jedan bod

U derbiju 13. kola talijanskog nogometnog prvenstva Napoli je na gostovanju u Rimu pobijedio Romu sa 1-0 dostigavši na vrhu ljestvice Milan.

Sada oba kluba imaju po 28 bodova, no "Rossoneri" imaju bolju razliku pogodaka.

Čvrsti i ne pretjerano kvalitetan derbi na Olimpicu razriješio je gol Davida Neresa u 36. minuti. Napoliju je to bila treća uzastopna pobjeda u svim natjecanjima, dok je Roma upisala prvi poraz nakon četiri uzastopna slavlja.

Serie A - AS Roma v Napoli
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Ranije je Inter na gostovanju pobijedio Pisu sa 2-0. Oba gola u pobjedi Intera zabio je Lautaro Martinez (69, 83).

Za goste je prvo poluvrijeme odigrao Petar Sučić, dok Ante Vuković nije nastupio za Pisu.

Nogometaši Atalante prekinuli su seriju loših rezultata u Serie A pobijedivši Fiorentinu sa 2-0.

Bila je to prva pobjeda momčadi iz Bergama nakon tri uzastopna ligaška poraza, te osam kola bez pobjede. S druge strane Fiorentina je još uvijek bez pobjede u Serie A ove sezone.

Golove za Atalantu zabili su Odilon Kossounou (41) i Ademola Lookman (51).

Mario Pašalić je za pobjednički sastav igrao od 67. minute, dok Marin Pongračić igrao cijeli susret za "Viole".

Lecce je u prvom nedjeljnom susretu pobijedio Torino sa 2-1.

Domaća je momčad u vodstvo došla u 20. minuti a strijelac je bio Lassana Coulibaly. Samo dvije minute kasnije je Lamecke Banda povećao na 2-0. Torino je smanjio na 1-2 u drugom poluvremenu u 57. minuti pogotkom Che Adamsa nakon asistencije hrvatskog reprezentativca Nikole Vlašića koji je odigrao cijelu utakmicu.

Milan vodi sa 28 bodova koliko ima i Napoli na drugom mjestu. Inter na trećem mjestu ima 27 bodova, kao i četvrta Roma.

Posljednja dva mjesta drže Fiorentina i Verona sa po šest bodova.

 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Svestrana Fatima skače u dalj za medalju i spašava živote
NAJGLAMUROZNIJA ŽENA GODINE

FOTO Svestrana Fatima skače u dalj za medalju i spašava živote

Fatima Diame (29) španjolska je olimpijka i medicinska sestra koja je zasjala na nagradama za najglamurozniju ženu godine. Njezini nastupi na OI u Parizu izazvali su veliku pažnju
FOTO Ovako će izgledati stadion od milijardu eura! Na njemu će se igrati finale Mundijala 2030.
SAUDIJCI RADE PUNOM PAROM

FOTO Ovako će izgledati stadion od milijardu eura! Na njemu će se igrati finale Mundijala 2030.

Saudijska Arabija je dobila domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2034. godine. Planovi su u punom zamahu, a nacrt stadiona od milijardu eura na kojem će se igrati finale je impresivan i odiše luksuzom
Bio je automehaničar, a onda ikona Dinama i zagrebački zet
FOTO: PRIJE 16 GODINA

Bio je automehaničar, a onda ikona Dinama i zagrebački zet

Brazilski nogometaš Etto ostavio je neizbrisiv trag u Dinamu i Zagrebu. Od automehaničara do zvijezde na Maksimiru, postao je otac petero djece i stekao hrvatsko državljanstvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025