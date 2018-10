Napoli se spasio na San Paolu: Mertens u 90. min dao za remi!

U derbi utakmici 10. kola Serie A nije bilo pobjednika - Napoli i Roma su na San Paolu podijelili bodove odigravši 1-1.

Iako će bod put Rima, puno bolja momčad na terenu bio je sastav Carla Ancelottija koji je dominirao, stvarao prilike, ali ih i promašivao. Velike zasluge za pozitivan rezultat giallorossa idu i švedskom vrataru Olsenu koji je ludim i pravovremeni intervencijama izluđivao domaće napadače.

Među njima su prednjačili Lorenzo Insigne, ali i Dries Mertens kojem su dva gola poništena zbog zaleđa. Ipak, pravda je zadovoljena u 90. minuti kada je Belgijac zabio za izjednačenje i tako poništio pogodak El Shaarawya.

S ovakvim ishod najviše će biti zadovoljan Juventus koji se odvojio od Napolija na šest bodova prednosti na vrhu prvenstvene ljestvice.

Utakmica poznata kao Derby del Sole s početkom kasnila je nekoliko minuta uslijed problema s VAR tehnologijom.

Kada je susret napokon počeo, odmah se, kako reputacija ove dvije momčad i nalaže, krenulo vatreno. Nakon pet minuta igre Ruiz je sjajnu minijaturu okrunio dodavanjem prema Insigneu čiji udarac blokira Manolas.

Nakon početne prijetnje domaćina, na scenu je stupila vučica. Najprije je u 14. minuti 'bomba' Edina Džeke prošla tik uz vrata Napolija.

No slavlje giallorossa bilo je odgođeno za samo nekoliko sekundi. Gosti iz vječnog grada poveli su nakon što je Stephan El Shaarawy hladnokrvno realizirao ubačaj Ündera. S crte je pokušao očistiti Koulibaly, no sudbina nebeskoplavih već je bila zapečaćena.

Momčad Carla Ancelottija nakon primljenog gola se razgoropadila te krenula u opsadu Olsenovih vrata. Šveđanin je odlično reagirao u 19. minuti kada je iz daljine tukao Milik.

Novu izvanserijsku obranu golman Rome upisao je minutu kasnije zaustavivši pokušaj Hamšika. Slovak je u derbiju juga upisao svoj 511. nastup za Napoli ćime se izjednačio na prvom mjestu po broju nastupa za klub iz grada podno Vezuva.

I onda, u trenucima najvećeg pritiska domaćeg sastava, Rimljani su mogli povesti s dva razlike. Igrala se 35. minuta kada je Džeko izašao oči u oči s Ospinom. Bh. nogometaš uspio je zaobići vratara i uputiti udarac, no Albiol s crte sprječavanja potop momčadi sa San Paola.

Sadržajno prvo poluvrijeme zaključio je Insigne dobrim pokušajem koji je prozujao pored vrata.

Loše vijesti za Romu stigle su u 43. minuti kada je igru morao napustiti kapetan vučice De Rossi koji je u ovoj utakmici upisao 450. nastup u Serie A.

Švedski čudotvorac na golu Rome nastavio je s obranama i na startu nastavka, a Callejon bi mogao imati noćne more. Španjolac je zaustavljen dva puta - najprije u 46. minuti, da bi potom nakon sat vremena igre Olsen njegov pokušaj nakon ubacivanja nogom skrenuo u gredu.

Gosti su u drugom dijelu u potpunosti prepustili inicijativu Napoliju koji nikako nije uspijevao pronaći put do mreže vučice.

Novu sjajnu priliku u 65. minuti imao je Insigne. Hamšik mu je servirao povratnu na jedanaestak metara, no Talijan tuče visoko na tribine.

Omaleni napadač Napolija imao je novu priliku u 71. minuti, međutim njegov udarac nakon ubačaja prelazi preko okvira gola. Napoli je konačno uspio zatresti mrežu u 74. minuti, no Mertensov pogodak opravdano je poništen zbog zaleđa.

Tu nije bio kraj mukama belgijskog nogometaša s nedozvoljenim pozicijama. Mertens je ponovno zatresao mrežu u 82. minuti, no i ovaj gol je poništen zbog zaleđa. Ovog puta puno marginalnijeg, ali i dalje postojećeg.

Posljednje minute protekle su u opsadi Olsenovog gola, no ona je bila bezuspješna te se činilo kako će tri boda u 'glavni grad svijeta'. No onda je kozmička pravda pobijedila - u 90. minuti Napoli je izjednačio, a ne bi bilo pošteno da je gol zabio itko drugi do Driesa Mertensa.

Belgijac je pratio ubačaj kojeg je promašio Callejon te poslao loptu pod gredu ovaj puta nemoćnoga Olsena. Tako su se Sizifovi napori Ancelottijeve ekipe ipak isplatili te je derbi juga završio bez pobjednika.