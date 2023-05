Napravili su čudo i plasirali se na Euro: Ljudi ne zaključavaju kuću, a igrači su postali zvijezde

Hrvatska rukometna reprezentacija plasirala se na Europsko prvenstvo u Njemačkoj teže od očekivanog. Poraz i remi protiv Nizozemske smjestili su nas na drugo mjesto ljestvice, a loše predstave protiv Belgije i Grčke dodatno su bacili mrlju na igru naše reprezentacije.

'Kauboji' su saznali i protivnike na Euru. Naime, Hrvatska će igrati u skupini B u Mannheimu protiv Španjolske, Austrije i Rumunjske.

Plasman na Europsko prvenstvo ostvarila je i reprezentacija Farskih Otoka, koja je u skupini s Austrijom, Rumunjskom i Ukrajinom završila na trećem mjestu što je dovoljno za plasman na EP. Na prvenstvo u Njemačku tako putuje reprezentacija koja ima 52.000 stanovnika i koja se posljednjih godina rukometno uzdiže.

Napredak rukometa

Farski otoci posljednjih nekoliko godina puno ulažu u rukomet, a izgleda kako im se sve više toga vraća. Njihov najbolji igrač je 21-godišnji Elias Ellefsen koji bi ovog ljeta trebao stići u Kiel. Zanimljiv je i 17-godišnji lijevi vanjski Oli Mittun, koji je trenutno igrač švedskog Savehofa, a velika nada im je i Hakuna West av Teiguma (21), koji će od iduće sezone biti rukometaš njemačkog velikana Fuchsea iz Berlina.

Igra Farskih otoka temelji se na mladim igračima, a tu i hrvatska ima svoj potpis. David Henigman bivši je vratar Metalca, KTC-a. Branio je u Premijer ligi, a i dio je čuvene generacije rukometaša na pijesku koja je dominirala europskim i svjetskim pjeskaškim terenima. Popularni Dačo trenutno je na Farskim otocima gdje radi i bavi se trenerskim poslom. Trenutno radi kao trener golmana kadetske reprezentacije.

Foto: Facebook/David Henigman

- Prvo je tamo otišao Valentino Valentaković. Moj prijatelj iz reprezentacije na pijesku. U klubu su tražili golmana, a on je kontaktirao mene. To je bilo 2020. godine i koronavirus je dirigirao svijetom. Liga se na Farskim otocima unatoč koroni igrala normalno i to je bio jedan od razloga zašto sam otišao tamo. Oni su igrali bez odgode i bez ikakvih problema. Tako je sve počelo...

Kako netko uopće dođe do Farskih otoka?

- Nije čudno da ovdje dolazi stranci. Ima nekih menadžera koji imaju ovdje kontakte. Praksa je da se dovode stranci i svaki klub ima pravo na tri stranca. Naravno da stranci odmah dižu kvalitetu rukometa. Do dolaska Valentina i mene nije bilo Hrvata. - kazao nam je Henigman pa nastavio:

- Ja sam došao u klub koji se zove Klaksvik. To je jedno mjesto na Farskim otocima. Prva muška liga sastoji se od sedam klubova. Ženska liga ima osam klubova u prvoj ligi. Mali je broj ekipa, ali s obzirom da je njih 50.000 to je sasvim normalan broj klubova. Druga liga sastoji se od drugih ekipa prvoligaških momčadi. Ta liga služi za mlade igrače da se razviju. Treći rang je amaterizam i to igraju veterani za svoj gušt.

Foto: Facebook/David Henigman

Kada nogometaši imaju pauzu rukomet postaje broj 1

Kakva je kvaliteta prve lige?

- To je ustvari amaterska liga. Postoje neki poluprofesionalni segmenti u klubovima. Ti si plaćen da igraš rukomet i uz to možeš ako želiš raditi neki posao sa strane. Svaki klub ima neke strance koji su profesionalci. Ti igrači su najčešće nositelji lige. Možda čak i bitnije od toga je to da se stalno dovode strani treneri. Meni je ove sezone bio Makedonac, dva Portugalca, od čega je jedan radio u Meshkov Brestu. Samo je jedan klub imao Farana za trenera. Treneri koji su dovedeni rade s prvom ekipom, ali i kontroliraju cijelu školu rukomet i razvoj igrača. To je trenutno moja uloga u klubu. Ja igram, a po struci sam trener i radim na svim segmentima podizanja kvalitete.

Uspije li se odigrati dosta utakmica kada liga ima samo sedam klubova?

- Naravno. Igra se trokružno, kasnije je tu i playoff, a postoji i kup. Rukomet je uz bok nogometu po popularnosti. Nogomet se tamo igra samo od trećeg do 11. mjeseca, a kada je nogometašima pauza rukomet postaje sport broj jedan.

Igrao si Premijerku i najviši rang Hrvatske. U Hrvatskoj si bio prepoznat kao dobar golman. Je li tvoja kvaliteta bila dovoljna za braniti u njihovoj ligi?

- Sa mnom su bili zadovoljni jer sam uspio biti na nivou. Problem je što se većina igrača opusti nakon nekoliko utakmica i tu izgube ritam. Nije lagano, svi treniraju pet puta tjedno i svi su u formi. Kultura treninga je velika. Kvaliteta je niža ali stranci moraju pokazat razliku.

Ipak postoji jedna iznimka...

Kupovina ulaznica i pomaganje klubu

- Prvak Farskih otoka je klub H71. To je klub koji se temelji isključivo na domaćim igračima. Oni razvijaju igrače i igraju s mladim igračima koje kasnije prodaju. Najbolji igrač reprezentacije, Elias, igrao je kod njih i stvarno rade dobar posao. Svi igrači reprezentacije su potekli iz tog kluba i kasnije prodaju igrače u Magdeburg, Savenhof...Više nije da će doći stranci i odigrati labavo. Tebe napada klinac koji ima sedam treninga tjedno, u teretani je od 14. godine i ozbiljno shvaća rukomet.

David nam je ispričao jednu veliku razliku između rukometa na Farski otocima i rukometu u Hrvatskoj

- Ovdje su sve mala sela. Slično je kao u Njemačkoj. Manje je mjesto i svi dolaze na utakmicu. Ovdje ulaznica košta 80 kuna i svaku utakmicu nas dolazi gledati 200 ljudi. Znaš i sam da kod nas nitko neće dati 5 kuna da dođe pogledati utakmicu, a igraš Premjer ligu. To su Skandinavci, on će dati klubu, pomoći će momčadi.

Foto: Facebook/David Henigman

Kako na Farskim otocima gledaju na rukometnu reprezentaciju? Jesu li igrači zvijezde?

- Igrači im jesu zvijezde. Tamo je sada ludnica. Oni nisu nikada imali reprezentaciju na velikom ekipnom natjecanju. Zbog toga je sada rukomet još popularniji. To je jedno veliko selo, svi sve znaju i stvarno je lako pronaći igrače na ulici i prepoznati ih. Prvi golman igra domaću ligu i viđaš ga svaki dan. Definitivno su popularni.

Kako izgleda jedan tvoj dan na Farskim otocima?

- Ujutro uđem u dvoranu i ne izlazim do navečer. Nema tu puno života. Ljudi se puno druže po kućama jer je vrijeme jako loše. Tu i tamo se ode do glavnog grada u kojem ima nešto života, ali najčešće se druži po kućama. Ja se bavim trenerskim poslom pa mi je fokus na dvorani, ali dečko koji dođu tu znaju ujutro odraditi neki lagani posao i popodne su u dvorani - rekao je Henigman i nastavio o Farskim otocima:

Foto: Facebook/David Henigman

- Mlada su zemlja, imaju više ovaca nego ljudi, ljudi ovdje ne zaključavaju kuću ili auto. Standard je visok i žive dobro zbog ribe. Posao s ribom je primarna stvar i puno ljudi živi od toga. Tamo je i najbolja tvornica lososa u Europi. Jako je zanimljivo...

Farani su prošle godine sudjelovali na Europskom U18 i U20 prvenstvu u rukometu. Ove godine plasirali su se na Svjetska prvenstva u generacijama U19 i U20. Na Europskom U20 prvenstvu završili su ispred Hrvatske.

