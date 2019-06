Napustio je Memphis nakon 12 godina: Conley postaje Jazzer

Mike Conley napušta Memphis Grizzliese! Dan prije NBA drafta dogovorena je njegova razmjena u Utah Jazz.

U razmjenu su uključeni i veterani Kyle Korver i Jae Crowder te Grayson Allen koji će se preseliti u Memphis, a dobit će i 23. pick ovogodišnjeg drafta kao i budući pick prvog kruga ili iduće godine ili 2021. Na ovogodišnjem draftu očekuje se da dovedu talentiranog playmakera Temetriusa Morantu.

Memphis is trading Mike Conley to the Jazz for a package that includes Grayson Allen, Jae Crowder and Kyle Korver, along with the 2019 No. 23 pick and a future first-round pick.



(via @wojespn, @ShamsCharania) pic.twitter.com/hmXhCKZxHn