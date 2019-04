Naš veliki Rakitić: Barcelona je 'Hrvat i još desetorica ostalih'

Možemo biti zadovoljni jer pobijediti ovdje nije lako. Mislim da smo bili bolja momčad. Dobro smo se postavili i s ovim rezultatom idemo sretni u Barcelonu, rekao je Ivan Rakitić nakon pobjede 1-0 protiv Manchester Uniteda.

Svi se sada pitaju mogu li "crveni vragovi" ponoviti senzaciju iz Pariza i u uzvratu srušiti Barcine zvijezde.

- Uzvratna utakmica bit će teška i neugodna. Znamo s kojim adutima stižu u Barcelonu, ali mi igramo doma pred našom publikom, na našem stadionu i dat ćemo sve od sebe - kazao je u razgovoru za HRT. Raketa.

Rakitić je protiv Uniteda imao 96.8% uspješnih dodavanja, a navijači su njegov učinak pratili usporedno s onime što je Frenkie de Jong napravio u dresu Ajaxa protiv Juventusa (91,8%). Jer de Jong na ljeto stiže u Barcu, a mjesecima se priča da će u momčadi zamijeniti upravo Rakitića koji će preseliti u novi klub. Zanimao se za njega i United, prošlog je ljeta odbio PSG, a sada su najuporniji Inter i Juventus.

- Želim uživati u svakom danu, svakom trenu i svakoj utakmici. Jako sam ponosan što mogu biti dio najveće momčadi na svijetu. Imam još tri godine ugovora tako da sam miran, a što će biti to ćemo vidjeti. S nogometom se nikad ne zna. Također, ponosan sam što me spajaju s tako velikim momčadima u Europi i to mi dokazuje da je ovo što radim jako dobro. Jako sam sretan i to mi je najbitnije - rekao je Ivan o informacijama da za koji mjesec napušta Barcu.

Neopjevani junak Barcelone, nikada nije iznevjerio Valverdea

Odigrao je protiv Uniteda svih 90 minuta, mnogi navijači na Twitteru komentirali su da nisu ni znali da igra, da je bio potpuno nevidljiv... To je istina, jer on svoje zadatke obavljao podalje od kamera, bio je zadužen za "kopanje" koje je onda u prvi plan bacalo glavne zvijezde. I on i Sergio Busquets su napravili sjajan posao na sredini terena, a posebno su očarali komentatora BBC-a.

- United je izgubio jer je klasa ispod Barcelone. To je tako zato što im neopjevani junaci Barcelone nisu dali igrati. Busquets i Rakitić su izvanserijski radili stvari koje su naizgled jednostavne. Ali samo zato što ih oni čine takvima. Vrhunski način na koji ih izvode čini gledanje njihove igre nevjerojatnim iskustvom - pričao je za vrijeme utakmice Dion Dublin.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

S velikim respektom o Rakitiću pišu i španjolski mediji.

- Rakitić uvijek obavi sav prljavi posao koji pred njega stavi Valverde. Trener ga obožava i momčad slaže po načelu "Hrvat i desetorica ostalih". On ga nikad neće iznevjeriti, nije to napravio ni u Manchesteru - piše Marca i ističe da je jedan od najskupljih igrača svijeta, Paul Pogba, pokraj njega bio potpuno nevidljiv.

Bila je to drugačija utakmica Barcelone, Valverde je svoje zamisli složio prema Manchester Unitedu, a samim time i Rakitićeva je uloga bila drugačija. Nije kreirao prilike, nije napadao Den Gein gol, a i sinoć je imao najmanje dodavanja u jednoj utakmici kada se pogledaju svi susreti koje je odigrao u Ligi prvaka ove sezone, samo 93. Ali, imao je zato nevjerojatnu uspješnost. Čak 96,8% čime je bio najprecizniji dodavač na Old Traffordu. Impozantan je podatak da je čak 94,2% uspješnih dodavanja bilo na Unitedovoj polovici terena!

I tako je uistinu još jednom na najbolji način napravio ono što je Valverde od njega tražio. Uvijek miran, staložen i pouzdan.