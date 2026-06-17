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24SATA U ALEXANDRIJI

Naša hrana i kuharica u dresu Perišića usred Amerike: 'Tu je ludnica kad god igra Hrvatska'

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,
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Naša hrana i kuharica u dresu Perišića usred Amerike: 'Tu je ludnica kad god igra Hrvatska'
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Alexandria: Okusi Balkana i nogometni duh u Old House Cosmopolitan Grillu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Cosmopolitanu, restoranu u Alexandriji, danas će se pratiti dvoboj Hrvatske i Engleske. Poslužuju balkansku hranu: 'Zaposlenici su iz Srednje Amerike, a sami su počeli dolaziti u dresovima Hrvatske i BiH, raduju se našim uspjesima'

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Uvjerljivo najbolju gastronomsku ponudu, barem za sve ljude s naših prostora, u Alexandriji nudi Old House Cosmopolitan Grill. Fenomenalno mjesto u vlasništvu Ivice Svaline, čovjeka koji je 1992. godine iz Doboja otišao u Njemačku, a deset godina kasnije, trbuhom za kruhom, zaputio se u SAD i smjestio nedaleko od Washingtona.

POGLEDAJTE VIDEO: Okusi Balkana u Alexandriji 

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Okusi Balkana i nogometni duh u Old House Cosmopolitan Grillu VIDEO
Okusi Balkana i nogometni duh u Old House Cosmopolitan Grillu | Video: 24sata/Igor Kralj/Pixsell

I priznajemo, Old House Cosmopolitan već je postao naš dnevni boravak, popularno okupljalište svih hrvatskih medijskih ekipa na radnom zadatku u Alexandriji. Kako i ne bi, kad je hrana fantastična, cijene vrlo povoljne, a ovo je i jedino mjesto u ovom dijelu SAD-a gdje možete probati ćevapčiće (12 dolara), gulaš (7 ili 10 dolara), zagrebački odrezak (26 dolara), ramstek (22 dolara), baklavu (5 dolara), palačinke (10 dolara)... te popiti sarajevsko pivo (6 dolara) ili razna hrvatska vina. Probali smo i domaću rakiju koja, liječi dušu.

Alexandria: Okusi Balkana i nogometni duh u Old House Cosmopolitan Grillu
Alexandria: Okusi Balkana i nogometni duh u Old House Cosmopolitan Grillu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ispred samog restorana ponosno se vijore četiri zastave, američka, njemačka, bosanskohercegovačka i hrvatska. Konobari rade u majicama Hrvatske i BiH, dok su kuharice (uglavnom iz Srednje Amerike) odjevene u dresove Džeke, Modrića, Perišića...

Na vanjskom zidu restorana nacrtana je nogometna lopta sa zastavama domaćina ovog turnira (SAD, Kanada i Meksiko), kao i četiri skupine koje se posebno prate u Cosmopolitanu, one u kojima igraju SAD, Njemačka, BiH i Hrvatska. Nismo bili, ali kažu nam kolege kako je za vrijeme utakmice Kanada - BiH ondje bila prava ludnica, kako se na terasi restorana okupilo stotinjak navijača "zmajeva" i da se takve atmosfere ne bi posramio ni centar Sarajeva.

Alexandria: Okusi Balkana i nogometni duh u Old House Cosmopolitan Grillu
Alexandria: Okusi Balkana i nogometni duh u Old House Cosmopolitan Grillu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jasno je da podržavamo našu Bosnu i Hercegovinu, ali naravno i Hrvatsku, koja je ovdje udaljena samo kilometar od nas. I na prošlim svjetskim prvenstvima navijali smo za Hrvatsku, u našem restoranu uvijek je vladala ludnica kada su igrali "vatreni". Vjerujemo da će tako biti i ovih dana, slično kao kada je igrala naša BiH, priča nam voditelj restorana Almir, pa dodaje:

Alexandria: Okusi Balkana i nogometni duh u Old House Cosmopolitan Grillu
Alexandria: Okusi Balkana i nogometni duh u Old House Cosmopolitan Grillu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Naši ljudi oduševljeni su restoranom i našim jelima, ali kada smo ta ista jela i pića ponudili Amerikancima i Nijemcima koji ovdje često dolaze, i oni su bili oduševljeni. Naši ljudi još pokušavaju isprobati i neke druge stvari, ali Amerikanci i Nijemci, kada dođu ovdje, ne žele ni čuti za drugu hranu, žele samo hrvatske i bosanske specijalitete.

Dio naše ekipe već je krenuo prema Los Angelesu, gdje će BiH u drugom kolu Svjetskog prvenstva 18. lipnja igrati protiv Švicarske. U međuvremenu će u Cosmopolitanu biti napeto, u srijedu se s nestrpljenjem očekuje dvoboj Hrvatske i Engleske, a dan kasnije igraju BiH i Švicarska.

Alexandria: Okusi Balkana i nogometni duh u Old House Cosmopolitan Grillu
Alexandria: Okusi Balkana i nogometni duh u Old House Cosmopolitan Grillu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Svi smo napeti i jedva čekamo te utakmice. Svi naši zaposlenici u kuhinji dolaze iz Srednje Amerike, ali na poslu nose hrvatske i bosanske dresove. Jasno, nismo ih na to tjerali ni na bilo koji način utjecali, njima su se jednostavno svidjeli ti dresovi pa su sami tražili da rade u njima. U početku sam mislio da nas foliraju kad sam vidio koliko se raduju uspjesima Hrvatske i BiH, ali sam shvatio da im je stvarno drago zbog nas i naših rezultata - zaključio je Almir.

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