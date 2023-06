Naša odbojkašica ima video s 12 mil. pregleda: Mnogo fanova Messija i Ronalda se uvrijedilo

Stranica 'Super Tall Girls' neko me vrijeme tražila da u suradnji napravimo video jer je njihov profil pun takvih skečeva pa sam rekla da ću i ja snimiti takav. Mnogo takvih videa postanu popularni, ali ne toliko. A na moj se mnogo ljudi naljutilo, uvrijedilo da vrijeđam ljude niže od mene. Svi su mislili da sam puna sebe i omalovažavam druge što nije istina, započela je hrvatska odbojkašica Magdalena Jurič (22) čiji je video na Instagramu dosegnuo brojku od 14.2 milijuna pregleda.

Riječ je o videu u kojem uspoređuje na štiklama (203 cm) svoju visinu s najpoznatijim nogometašima svijeta - Lionelom Messijem, Cristianom Ronaldom, Lukom Modrićem, Neymarom i Kylianom Mbappéom

- Video je kratak, ali ti si u kadru cijelo vrijeme, ne možeš samo stajati i stavljati ljude. Moraš glumatati nešto da budeš smiješno. Normalnim ljudima je video zabavan, ali uvrijedilo se mnogo Messijevih, Modrićevih, Ronaldovih fanova - osvrnula se Magdalena i dodala da je od tog videa - zaradila:

- Zaradila sam za taj video preko 1200 dolara, a svi nemaju tu opciju zarade. To je bio maksimum, ali nakon toga slijedi otključavanje 'bonusa' s kojim možeš više zaraditi.

Takve stvari samo su joj povećale popularnost, ali i donijele mnogo ružnih komentara. No, Magdalena se zna nositi s time.

- Kad sam imala manje komentara, naravno da je i tad bilo hejta, ali tad me to pogađalo. Kad sam tek izbacila video sam gledala sve komentare, pokušala odgovarati, na neke nisam, ali kad sam shvatila da je previše toga onda me više nije diralo. Pogledala sam par profila, ili su fejk ili neki neostvareni ljudi koji se skrivaju iza ekrana itd.

Odmalena je bila visoka, to joj je u krvi. Probala je trenirati mnoge sportove, odustajala pa se vraćala, ali na kraju je završila u odbojci.

- Svaku generaciju sam bila prva u vrsti jer su mi geni takvi. Porijeklom sam iz Hercegovine i svi su visoki u obitelji, nemamo nisku osobu. Roditelji su me nagovarali na odbojku, a prvo mi se nije svidjelo jer me cure nisu dobro prihvatile, a trenirala sam i tenis, plivanje, gimnastiku, balet, nema što nisam probala. Pretkraj osmog razreda je jedan trener nazvao moju majku i nagovorio krenula sam natrag. S 15 godina sam došla u prvoligašku momčad i bilo je jako teško, ali nakon nekog vremena sam počela igrati s njima i završila u juniorskoj reprezentaciji.

A u srednjoj je školi u priču došla i Amerika. Nije svaki dan maloljetan odlazi na drugi kontinent...

- Roditelji su jednostavno vidjeli da nema druge, da ću otići sa ili bez njihovog blagoslova. Imala sam par ponuda s koledža, a plan mi je bio završiti srednju u Zadru i otići na koledž. Jedan trener iz Slavonije koji ima svoj klubu u Kaliforniji mi je prišao, objasnio mi kako mogu lakšim putem do koledža, ali morala sam tamo nastaviti srednju

Živjela je s jednom obitelji u Americi u srednjoj školi, kod njih je došla 'na slijepo', ali sve se dobro poklopilo. Bolje joj je odgovarao obrazovni sustav koji je mogla iskombinirati sa sportom.

- Američka je škola lakša u smislu da ne moraš štrebati i bubati napamet da ti se sve smuči. To mi se događalo u gimnaziji, zato uz sport nisam imala predobre ocjene sa 17 predmeta. U SAD-u biraš pet - šest predmeta u srednjoj i isto toliko na faksu. Ali svaki put imaš domaću zadaću iz svega, a to te pripremi za ispite i uvijek sam imala dobre ocjene.

Upisala je strojarstvo što je bilo teško kombinirati sa sportom pa je nakon dvije i pol godine ipak odlučila 'promijeniti ploču' i prebacila se na studij komunikacija koji je završila.

- Imam pravo igranja još dvije godine, a želim završiti master's degree. Imam ponudu iz Turske, a opet - ako odem, ne mogu dobiti taj master's degree. A mogu se ozlijediti, to je opet druga strana. Ali vidjet ćemo.

Progovorila nam je i o životu u Americi te na koledžu, razlici s Hrvatskom, planovima za budućnost itd., a sve možete pogledati na našem YouTube kanalu.