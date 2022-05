Našičani izgubili 9 razlike pa slavili s navijačima?! 'Pokazali smo im da oni nisu Barcelona!'

Zanimljive scene na kraju derbija u Kutiji šibica. Zagreb je u jednosmjernom derbiju pobijedio Našičane s velikih 25-16, a gosti ostali pjevati i slaviti sa svojim navijačima. Europski uspjeh i dalje se slavi.

- Ne idem u mirovinu dok ne skinemo Zagreb - poručio je Nexeov Janko Kević.

Za to će Našičani morati barem još dvaput, isto vrijedi i za Zagreb.

- Oni su na vrhuncu, a mi se tek kompletirali prije deset dana. Ostavili smo Jaganjca i Vejina bez gola, a GOG-u su zabili skoro 20. To pokazuje koliko smo se spremili, pokazali smo da nisu baš Barcelona, a mi neka nižerazredna ekipa. Idemo dalje bez euforije - kaže Zagrebov Zvonimir Srna.

Je li vas dodatno nabrijao Nexeov uspjeh?

- Pa sigurno nas nabrije kad igra dobro, mi već dva mjeseca ne igramo jake utakmice. To je bio motiv više. Kompletno je bio dobar ugođaj, sada bismo čak trebali preseliti i u Arenu da svi stanu.

U žestokom derbiju u osmoj minuti došlo je do naguravanja nakon duela Melića i Mandića, srećom dalje od toga nije otišlo.

- Suci su puštali dosta jakih prekršaja, ali nećemo to komentirati. Bili su bolji i pobijedili - priznao je Marin Jelinić.

- Gojun i ja? Ma ništa strašno, glave su bile vruće, prijatelji smo.

Može li Nexe do naslova i dobiti Zagreb još dva puta?

- Ima još utakmica, čeka nas i Kup. Vjerujem da možemo do naslova, ako ne vjeruješ, ni nećeš.

Ivica Obrvan, trener Zagreba:

- Ispalo je bolje od očekivanog, s perfektnom obranom i velikom razlikom, ali to me nije ni zanimalo. Samo pobjeda, pa i s jedan razlike. Ovo je bila samo jedna utakmica. Čeka nas i finale Kupa, ako i mi i oni opravdamo status favorita, to će biti borba za trofej, a znam iz iskustva da je teško igrati u seriji s istim protivnikom.

Zaustavili ste Jaganjca i Vejina bez gola?

- Dobro smo se pripremili, napravili taktiku, čak i malo bolju nego smo očekivali. Evo, može se.

