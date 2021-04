Torinski derbi u 29. kolu talijanskog nogometnog prvenstva završio je rezultatom 2-2.

Juventus, koji je bio u ulozi gosta, poveo je preko Chiese (13), no Sanabria (27, 46) je s dva gola doveo Torino na korak do rijetke pobjede protiv gradskog suparnika, no Cristiano Ronaldo (80) je sretno i spretno poravnao na 2-2.

S ovim bodom Juventus je stigao na četvrto mjesto sa 56 bodova, koliko ima i peti Napoli, protiv kojega će u srijedu igrati zaostalu utakmicu 3. kola, a dva boda mu bježi treća Atalanta.

Torino je 17. sa 24 boda, dva više uz utakmicu manje od 18. Cagliarija koji se nalazi u zoni ispadanja.

Na vrhu je Inter, koji od 20.45 sati igra protiv Bologne, sa 65 bodova, pet manje ima drugi Milan.