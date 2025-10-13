Obavijesti

Sport

Komentari 0
WTA I ATP LJESTVICA

Nastavlja se drastičan pad Donne Vekić, mladi Hrvat skočio za čak 80 pozicija na ljestvici

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Nastavlja se drastičan pad Donne Vekić, mladi Hrvat skočio za čak 80 pozicija na ljestvici
Foto: Kim Kyung-Hoon

Čilić je trenutačno 92. tenisač svijeta što je napredak za dvije pozicije u odnosu na posljednju ljestvicu. Ćorić je napravio tri koraka naprijed i sada je 107.

 Najbolji hrvatski tenisači Marin Čilić i Borna Ćorić napredovali su za dva, odnosno tri mjesta na novoj ATP ljestvici, dok je Luka Mikrut napravio skok od čak 80 mjesta.

Čilić je trenutačno 92. tenisač svijeta što je napredak za dvije pozicije u odnosu na posljednju ljestvicu. Ćorić je napravio tri koraka naprijed i sada je 107., dok je Dino Prizmić nazadovao za tri mjesta, na 120. poziciju.

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet
Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Luka Mikrut je plasmanom u finale challengera u Valenciji skočio za čak 80. mjesta i sada je 159. tenisač svijeta.

Na vrhu nije bilo većih promjena. Španjolac Carlos Alcaraz i dalje vodi s više od 1.000 bodova prednosti ispred Talijana Jannika Sinnera. Treći je Nijemac Alexander Zverev, a četvrti Amerikanac Taylor Fritz.

Senzacionalni pobjednik Mastersa u Šangaju Monegažanin Valentin Vacherot skočio je za 164 mjesta na ljestvici i sada je 40. igrač svijeta.

ATP ljestvica 813. listopada)

  •  1. (1) Carlos Alcaraz (Špa)   11.340 bodova
  •  2. (2) Jannik Sinner (Ita)    10.000
  •  3. (3) Alexander Zverev (Njem) 5.930
  •  4. (4) Taylor Fritz (SAD)      4.645
  •  5. (5) Novak Đoković (Srb)     4.580
  •  6. (6) Ben Shelton (SAD)       4.100
  •  7. (7) Alex De Minaur (Aus)    3.935
  •  8. (9) Lorenzo Musetti (Ita)   3.645
  •  9. (8) Jack Draper (VB)        3.590
  • 10. (10) Karen Hačanov (Rus)    3.190
  • 92. (94) MARIN ČILIĆ (HRV)        684
  • 107. (110) BORNA ĆORIĆ (HRV)      582
  • 120. (117) DINO PRIZMIĆ (HRV)     536
  • 159. (239) LUKA MIKRUT (HRV)      368
  • 224. (225) BORNA GOJO (HRV)       249
  • 257. (278) MATEJ DODIG (HRV)      214...

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić nastavila je svoj uspon na WTA ljestvici skočivši za još osam mjesta, pa je sada 70. tenisačia svijeta.

Donna Vekić je pala za osam mjesta i trenutačno se nalazi na 79. mjestu. Petra Marčinko i Petra Martić su nazadovale za po jednu stepenicu i sada drže 125. i 194. mjesto. Jana Fett je ispala iz TOP 200, sada je 202. tenisačica svijeta što je pad za tri mjesta.

Super tie break Osijek
Super tie break Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vrh se nije promijenio, vodi Bjeloruskinja Arina Sabalenka ispred Poljakinje Ige Swiatek i Amerikanke Coco Gauff. Četvrta je Amerikanka Amanda Anisimova, dok se njezina sunarodnjakinja Jessica Pegula plasmanom u finale Wuhana probila sa šestog na peto mjesto, dok je Ruskinja Mira Andreeva sada šesta.

WTA ljestvica (13. listopada):

  • 1. (1) Arina Sabalenka (Blr)         10.400 bodova
  • 2. (2) Iga Swiatek (Pol)              8.768
  • 3. (3) Coco Gauff (SAD)               7.873
  • 4. (4) Amanda Anisimova (SAD)         5.924
  • 5. (6) Jessica Pegula (SAD)           5.183
  • 6. (5) Mira Andreeva (Rus)            4.643
  • 7. (7) Madison Keys (SAD)             4.449
  • 8. (8) Jasmine Paolini (Ita)          4.331
  • 9. (9) Jelena Rybakina (Kaz)          4.113
  • 10. (11) Ekaterina Aleksandrova (Rus) 3.168
  • 70. (78) ANTONIA RUŽIĆ (HRV)            964
  • 79. (71) DONNA VEKIĆ (HRV)              882
  • 125. (124) PETRA MARČINKO (HRV)         624
  • 194. (193) PETRA MARTIĆ (HRV)           367
  • 202. (199) JANA FETT (HRV)              357...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napustio Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara
SVJETSKA EKSKLUZIVA

EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napustio Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice Lamine Yamal (18) u društvu argentinske reperice Nicki Nicole (25) napustio je Lijepu Našu. Golupčiće smo uhvatili na aerodromu u Zemuniku u društvu menadžera Andyja Bare nakon što su vikend iskoristili za krstarenje dalmatinskim otocima, let i izmjenjivanje nježnosti na jahti
VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala
PRIČUVE ODUŠEVILE

VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala

Hrvatska je pred 7579 gledatelja odigrala sjajnu utakmicu, a do pobjede su ju nosili Fruk, Sučić i Erlić. Sva trojica zabila su prvijence. Za izravan plasman na SP sada nam je dovoljan bod u Rijeci protiv Farskih Otoka
Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati
OGLASIO SE

Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati

Albanci imaju igrače koji igraju u Laziju, Atalanti. Navikli smo da budemo najbolji u svemu i da moramo pobjeđivati, smatra predsjednik Srbije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025