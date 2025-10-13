Nastavlja se drastičan pad Donne Vekić, mladi Hrvat skočio za čak 80 pozicija na ljestvici

Najbolji hrvatski tenisači Marin Čilić i Borna Ćorić napredovali su za dva, odnosno tri mjesta na novoj ATP ljestvici, dok je Luka Mikrut napravio skok od čak 80 mjesta.

Čilić je trenutačno 92. tenisač svijeta što je napredak za dvije pozicije u odnosu na posljednju ljestvicu. Ćorić je napravio tri koraka naprijed i sada je 107., dok je Dino Prizmić nazadovao za tri mjesta, na 120. poziciju.

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Luka Mikrut je plasmanom u finale challengera u Valenciji skočio za čak 80. mjesta i sada je 159. tenisač svijeta.

Na vrhu nije bilo većih promjena. Španjolac Carlos Alcaraz i dalje vodi s više od 1.000 bodova prednosti ispred Talijana Jannika Sinnera. Treći je Nijemac Alexander Zverev, a četvrti Amerikanac Taylor Fritz.

Senzacionalni pobjednik Mastersa u Šangaju Monegažanin Valentin Vacherot skočio je za 164 mjesta na ljestvici i sada je 40. igrač svijeta.

ATP ljestvica 813. listopada)

1. (1) Carlos Alcaraz (Špa) 11.340 bodova

2. (2) Jannik Sinner (Ita) 10.000

3. (3) Alexander Zverev (Njem) 5.930

4. (4) Taylor Fritz (SAD) 4.645

5. (5) Novak Đoković (Srb) 4.580

6. (6) Ben Shelton (SAD) 4.100

7. (7) Alex De Minaur (Aus) 3.935

8. (9) Lorenzo Musetti (Ita) 3.645

9. (8) Jack Draper (VB) 3.590

10. (10) Karen Hačanov (Rus) 3.190

92. (94) MARIN ČILIĆ (HRV) 684

107. (110) BORNA ĆORIĆ (HRV) 582

120. (117) DINO PRIZMIĆ (HRV) 536

159. (239) LUKA MIKRUT (HRV) 368

224. (225) BORNA GOJO (HRV) 249

257. (278) MATEJ DODIG (HRV) 214...

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić nastavila je svoj uspon na WTA ljestvici skočivši za još osam mjesta, pa je sada 70. tenisačia svijeta.

Donna Vekić je pala za osam mjesta i trenutačno se nalazi na 79. mjestu. Petra Marčinko i Petra Martić su nazadovale za po jednu stepenicu i sada drže 125. i 194. mjesto. Jana Fett je ispala iz TOP 200, sada je 202. tenisačica svijeta što je pad za tri mjesta.

Super tie break Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vrh se nije promijenio, vodi Bjeloruskinja Arina Sabalenka ispred Poljakinje Ige Swiatek i Amerikanke Coco Gauff. Četvrta je Amerikanka Amanda Anisimova, dok se njezina sunarodnjakinja Jessica Pegula plasmanom u finale Wuhana probila sa šestog na peto mjesto, dok je Ruskinja Mira Andreeva sada šesta.

WTA ljestvica (13. listopada):

1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 10.400 bodova

2. (2) Iga Swiatek (Pol) 8.768

3. (3) Coco Gauff (SAD) 7.873

4. (4) Amanda Anisimova (SAD) 5.924

5. (6) Jessica Pegula (SAD) 5.183

6. (5) Mira Andreeva (Rus) 4.643

7. (7) Madison Keys (SAD) 4.449

8. (8) Jasmine Paolini (Ita) 4.331

9. (9) Jelena Rybakina (Kaz) 4.113

10. (11) Ekaterina Aleksandrova (Rus) 3.168

70. (78) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 964

79. (71) DONNA VEKIĆ (HRV) 882

125. (124) PETRA MARČINKO (HRV) 624

194. (193) PETRA MARTIĆ (HRV) 367

202. (199) JANA FETT (HRV) 357...