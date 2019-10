Ngannou gubi strpljenje: Želim prokleti odgovor, pa što radim?

Pa oni moraju učiniti nešto s mojom situacijom. Želim prokleti odgovor. Želim znati u kakvoj sam poziciji i što radim ovdje? Rangiran sam kao drugi, a svi ostali imaju ugovorene borbe. Dok ja izgledam kao nekakav očajan lik koji pokušava doći do borbe, ljutito je za MMA Junkie izjavio francusko-kamerunski borac Francis Ngannou (33).

Nakon poraza od Stipe Miočića u borbi za teškašku titulu, izgubio je i od Derricka Lewisa u jednom od najnegledljivijih mečeva u povijesti slobodne borbe. Ali onda je krenula prava 'Predatorova' renesansa. Prvo je brutalno nokautirao Curtisa Blaydesa u Šangaju za 45 sekundi, zatim je Caina Velasqueza poslao u mirovinu nakon 26 sekundi, a za Juniora dos Santosa mu je trebao minutu i 11 sekundi.

Foto: Joe Camporeale

- Cilj je borba za titulu, ali ne znam hoće li mi dati bilo kakvu. Želim se boriti prije kraja godine. Ovo je vrlo frustrirajuće i moram dobro razmisliti što ću napraviti. Jedini borac koji je slobodan iz top 10 je Shamil Abdurakhimov, ali on je nedavno izgubio od Blaydesa. Curtis nema dogovoren meč, no s njim sam se već borio dvaput i nije nešto što želim. Rekli su mi da mogu pričekati da vide što će se dogoditi 9. studenog, možda Volkov pobjedi JDS-a, ali to nije borba koju tražim. Pored toga, Volkov me već dvaput odbio. Zašto bih ja čekao da vidim hoće li netko pobijediti ili će se netko ozlijediti?

Nakon što ga je predsjednik UFC-a Dana White dosta 'gurao' i favorizirao prije borbe s Miočićem, sad francusko-kamerunski borac na svojoj koži proživljava dane u sjeni. Mora čekati pravu priliku, a njegova kvaliteta nije upitna. Prema rezultatima on bi trebao biti sljedeći izazivač Stipe Miočića ili bar Daniela Cormiera pa bi pobjednik te borbe opet mogao napasti Stipu.

Foto: YouTube 2

No, svjestan je da će na Stipu još morati pričekati, a protivnika za njega nema. Topovi u rukama čekaju novu žrtvu, ali izgleda da će je čekati još neko vrijeme.

- Oni će imati svoju trilogiju, no zašto se ja ne bih borio ranije? Oni će se boriti negdje u ožujku, a onda treba vidjeti hoće li se pobjednik ozlijediti... Do moje prilike moglo bi proći i više od godinu dana kada pogledamo da sam se borio u lipnju. Trenutno, ne znam ni jesam li borac ili ne. Moj promotor, moj šef, uopće ne brine o meni. Ovaj proces je iscrpljujuć - zaključio je Ngannou.