Navijače Zadra šokirale cijene ulaznica za derbi protiv Cibone: 'Utišat ćemo američke papige'

Cibona i Zadar u petak od 21 sat u Draženovu domu otvorit će novu sezonu ABA lige. Hrvatski derbi, koji se donedavno mogao pogledati za nekoliko eura, sada se može za 15 eura. Štoviše, na dan utakmice ulaznice će poskupjeti na 20!

Navijači Zadra, Tornado, ili barem mnogi od njih, platit će možda i najskuplju ulaznicu u životu...

"Ako smo mislili da je rasulo u našem klubu, što je tek onda u najdražem nam protivniku Ciboni. Nećemo ulaziti u detalje o likvidnosti, dugovima i blokadama, ne zanima nas to, imamo mi svoje probleme. Čak ćemo pregrmjeti ovo pumpanje sponzorskih pisanja, budimo realni gluposti, ka' ajde američki stil zbog navodno 'američke love'. Ali, stvar koja se direktno tiče nas je cijena karata. Od lanjskih 4-5 eura do 20 eura na dan utakmice u petak. Ne znamo koji je to marketinški lisac odlučio, ali svaka vam čast. Jedva čekamo, kako vi po novome kažete, krcatu Arenu. Bit će veći gušt malo vas spustiti na zemlju te utišati te američke papige. Dao bih sto Amerika...", poručili su Zadrani.

Zagreb: Cibona i Zadar susreli se u 25. kolu ABA lige | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Cijena, kažu, pokazuje koliko tko cijeni svoj proizvod. A publika će u petak koliko je realan ovaj Cibonin..