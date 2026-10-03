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RAZOČARANJE

Navijači bijesni: 'Biliću, daj ostavku već večeras. Dalić je s ovom ekipom čuda napravio!'

Piše Ivan Tomašković,
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Navijači bijesni: 'Biliću, daj ostavku već večeras. Dalić je s ovom ekipom čuda napravio!'
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Hrvatski nogometaši na Rujevici su doživjeli najteži poraz u povijesti od Engleske. Završilo je čak 7-0

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Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je u 3. kolu Lige nacija doživjela najteži poraz u povijesti. Engleska nogometna reprezentacija jednostavno je pregazila Hrvatsku sa 7-0. 

Hrvatski navijači bijesni su nakon ovog sramotnog poraza. - Najviše mi je žao djece koja su došla gledati svoje idole, a umjesto ponosa doživjeli su razočaranje. Ovo nisu zaslužili - ističe jedan navijač na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza

Mnogo je onih koji ističu da je ovo katastrofa i traže odlazak izbornika Slavena Bilića

- Biliću daj ostavku još večeras! Zlatko je sa ovom ekipom čuda napravio - ističe navijač, a slično traži i drugi. 

- Biliću ako imaš obraza daj ostavku odmah! Luka i Zlatko oprostite im - ističe drugi navijač. Mnogi su se sjetili Zlatka Dalića koji je s 'vatrenima' ostvario najveće uspjehe u povijesti. 

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Ono što su godinama gradili Ćiro i Dalić, nesposobni je uništio u samo devet dana. Nakon katastrofe u Sevilli, dopustili ste povijesni debakl i sramotnih 0-7 protiv Engleske usred Hrvatske! Dosta je bilo uništavanja ugleda države i reprezentacije. Pod hitno smjenu izbornika i dolazak Jakirovića na klupu da ugasi ovaj požar i ublaži bol - ističe jedan bijesni navijač. 

- Zlatko Dalić e najveći. Kad u sedam dana razbucaš sve što je netko gradio (i pozlatio) 9 godina. Slijedi nam sedam gladnih godina ako se ne povuku drastični potezi. Nemoguće da su se igrači toliko pokvarili, da su toliko manje motivirani nego prije par mjeseci. Nažalost, bojim se da je ovo rukopis izbornika - ističe još jedan navijač, dok drugi traži da se raspusti cijela momčad. 

OD 1 DO 5 Ocijenite sve igrače 'vatrenih' u povijesnom porazu od Engleske
Ocijenite sve igrače 'vatrenih' u povijesnom porazu od Engleske

- Zbog ove sramote trebali biste otpustiti cijelu momčad - ističe.  - Bitno je da su Dalića pljuvali nakon svakog goreg rezultata i sad vidimo što je Dalić značio za reprezentaciju. Nijedan trener u narednih 10 godina neće osvojiti ono što je osvojio u mandatu - drži ljutito navijač. Neki ističu da u svakoj utakmici treba izvući pouke, pa i ove. 

- Veoma poučna utakmica, gadljivo za gledati. Neka nas napuste krivci ovoga očaja ne danas nego već jučer - zaključuje navijač. 

Može li Bilić i dalje voditi "vatrene"?

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Komentari 22
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