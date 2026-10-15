DINAMO - ANDERLECHT 1-0 Do vrijedne pobjede stigao je Dinamo u 2. kolu Europske lige
Navijači Dinama nakon slavlja: Malo pozitive jer iza nas su Milan, Celta, Celtic i Hoffenheim
Nogometaši Dinama u dramatičnoj završnici stigli su do pobjede (1-0) protiv Anderlechta. U zadnjoj minuti utakmice iz penala je zabio Dion Drena Beljo koji je 'modrima' donio velika tri boda. Navijači nisu baš presretni Dinamovom partijom protiv Belgijaca.
- Želudac me bolio cijelu utakmicu, užas... Čak sam bio ravnodušan kod penala, nema nikakvog smisla sve ovo - napisao je jedan navijač na društvenim mrežama.
- Iz ovo utakmice jedino vrijedno su tri boda, ostalo 0 bodova. Bez agresije, bez želje, bez trke, bezidejno, sporo, negledljivo - ističe drugi navijač. Naravno mnogo zaziva smjenu trenera Marija Kovačevića.
- Čestitke dečkima. Kovačeviću odlazi!! Što si kredita imao, izgubio si stavljanjem Valinčića u igru - dodao je drugi navijač. Mnogi navijači su nahvalili Dominika Kotarskog.
- Kotarski svaka čast, MVP. Ovo su njegova tri boda. Hoxha jedini motiviran u blijedoj ekipi, a to dosta govori - napisao je Dinamov navijač. - Kotarski mora biti nova jedinica Hrvatske. Zaslužio je - stoji u objavi.
- Evo što vrijedi vrhunski golman u Europi - dodao je. Naravno ima onih navijača koji u svojim komentarima zrače pozitivom.
- Malo pozitive. Momčad je u maloj u psihološkoj krizi, a uzeli smo tri boda. Iza nas su Crystal palace, Milan, Celta, Hoffenheim, Celtic... Doviđenja i laku noć - napisao je. - Za sveti dres se gine. Nadam se da će se pokrenuti sad plavi lavovi - drži drugi navijač, a sličnog je stava i jedna navijačica.
- Bravo na pobjedi. Nadam se da će nas ova sretna pobjeda pokrenuti - zaključila je.
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