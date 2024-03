Navijači Dinama povjereniku iz Barišićeva tima: 'Nemoj nas sramotiti i biti na krivoj strani'

Dok momčad Dinama iščekuje iduću prvenstvenu utakmicu protiv Slaven Belupa (nedjelja, 17.30) u Maksimiru traju velike dvorske bitke uoči skupštine na kojoj će biti izbor predsjednika kluba na kojoj će članovi izabrani na prošlotjednim izborima moći birati između aktualnog šefa Mirka Barišića i predvodnika liste "Dinamovo proljeće", klupske legende Velimira Zajeca. On ima 25 sigurnih ruku i mora pribaviti još šest želi li zasjesti na čelo kluba.

Bad Blue Boysi su nedvosmisleno poručili da su za Zajeca i pritišću Barišićeve ljude da promijene tabor. Jedan od njih je i povjerenik Stanko Lazar iz Vinice kraj Varaždina. Društvenim mrežama dijeli se letak na kojemu ga ljudi iz obližnje Cestice koje je učlanio u klub pozivaju da otkaže poslušnost Barišiću iako ga je njegov izvršni odbor izabrao u skupštinu i da digne ruku za Zajeca.

"Stane, u nedjelju tvoj glas ispisuje povijest našeg Dinama. Svi smo se preko tebe učlanili. Uvijek si bio korektan i mi smo te podržavali. Ponosni smo što je naš povjerenik član skupštine. Ali svjesni smo kako si prošao na Barišićevoj listi jer računaju 100 posto na tvoj glas. Volja svih nas članova iz Cestice koji su te podržavali je promjena na čelu kluba. Svi smo glasali za listu 'Dinamovo proljeće' i za Velimira Zajeca. Prema našim informacijama, Zajec je skupio dovoljno ruku i sutra pobjeđuje. Povijest se sutra ispisuje. Kao naš prijatelj i povjerenik, nemoj nas sramotiti i biti na pogrešnoj strani. Stane, postani legenda i glasaj: VELIMIR ZAJEC", piše na letku.

Foto: Privatni album/24sata

Ljutiti su i članovi iz Međimurja

Nije samo Lazar na vagi, pod pritiskom je i Zlatko Premuš, povjerenik iz Međimurja. On je učlanio između 150 i 200 ljudi u Donjoj Dubravi koji su mahom podržavali listu "Dinamovo proljeće", ali je on bliži Mirku Barišiću. Iz Zajecova tabora uvjeravaju da imaju dovoljno ruku da postane predsjednik, bit će zanimljivo vidjeti je li to točno i koliko će ljudi okrenuti leđa Mirku Barišiću. Skupština na Maksimiru počinje u 12 sati, a Bad Blue Boysi su najavili okupljanje kraj stadiona sat vremena ranije. Prenosimo njihovu poruku na službenim kanalima:

Boysi: Članovi skupštine dužni su samo Dinamu

"Po drugi puta u tjedan dana potrebno je demonstrirati kolika je masa navijača Dinama pokazala prst dolje sadašnjoj garnituri kluba na čelu s Mirkom Barišićem i traži promjene u Dinamu. Pozivamo sve kojima je stalo do Dinama da shvate trenutak u kojem se nalazimo. U nedjelju od 12h kroji se budućnost Kluba i svi se moramo okupiti ispod zapadne tribine.

Jedino kome su članovi Skupštine dužni su Dinamo i njegovi članovi, a ne Mirku Barišiću ili Nikoli Hanželu. Ako dosad tim dotičnim personama nije bilo jasno raspoloženje javnosti i činjenica da Mirka Barišića za predsjednika Dinama ne podržava nitko osim možda samo njega onda neka im naša brojka to demonstrira.

Članovi Skupštine moraju imati na umu raspoloženje javnosti i navijača koje se glasno i jasno iskazalo na utakmici protiv PAOK-a.

U NEDJELJU OD 11H SVI ISPOD ZAPADA! BAD BLUE BOYS ZAGREB"