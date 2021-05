Hrvatski trener Jasmin Repeša (59) vratio se u Fortitudo Bolognu nakon 15 godina, a ono što ga je dočekalo ispred dvorane... Zaista je teško opisati riječima.

Navijači nisu zaboravili ono što je napravio za klub, štoviše, dočekali su ga kao kralja. Slavlje je bilo na razini onoga iz 2005. kada ih je hrvatski trener odveo do naslova prvaka.

Repeša je prvo u klupskim prostorijama potpisao ugovor, obavio sve administrativne stvari i krenuo u nazad u hotel. No ispred dvorane dočekalo ga je nešto neočekivano. Stotinjak fanatičnih navijača ga je okružilo, skandiralo njegovo ime te mu pjevali pjesme.

Dočekali su povratak jednog od najboljih trenera u povijesti kluba. Bivši hrvatski izbornik je u prvom mandatu na klupi Bologne bio od 2002. do 2006. godine. Dvije godine nakon njegova dolaska igrali su finale Eurolige u kojem su teško poraženi od tada strašno jakog Maccabija, a 2005. godine osvojio je s klubom talijansko prvenstvo. I navijači ga nisu zaboravili, njegov dolazak donio im je prijeko potrebni optimizam nakon užasne sezone za njihov klub. Jedva su ostali u ligi s omjerom 10-18, a Fortitudo Repešom želi napraviti iskorak sljedeće sezone i vratiti klub na stare staze slave.

- Prije svega, pozdravio bih sve ljude vezane za Fortitudo, uistinu sam sretan što sam opet ovdje. Predsjednik Pavani me kontaktirao s visokom dozom predanosti i u trenutku me uvjerio u ideju projekta. Dugoročno gledajući, ići ćemo korak po korak i tražiti načine da dobro radimo na terenu, ali i izvan njega. Prvi važni koraci već su poduzeti u suradnji s predsjednikom, sportskim direktorom Marcom Carrarettom i voditeljem mlađih selekcija Bebom Shortglierijem. Dat ćemo sve od sebe da navijače Fortituda učinimo ponosnim - kazao je Repeša, koji je posljednjih godinu dana vodio Pesaro te ove sezone izborio ostanak s omjerom 10-18.

Repeši će ovo biti šesti trenerski angažman u Italiji, gdje je osim Fortituda (2002. - 2006.) i posljednje Pesare, vodio rimsku Lottomaticu (2006. - 2008.), Benetton Treviso (2010. - 2011.) i EA7 Milano (2015. - 2017.), a osim naslova s momčadi iz Bologne, prvak je postao i s Milanom 2016. Također je osvojio i dva talijanska kupa.

Hrvatsku je reprezentaciju vodio u dva razdoblja, od 2005. do 2009. i od 2012. do 2014. Pod njegovim vodstvom Hrvatska se kvalificirala za olimpijski turnir 2008. u Pekingu i stigla do četvrtfinala, a u posljednjih 25 godina bio je jedini trener koji je naše košarkaše doveo do utakmice za odličje na EuroBasketu 2013. u Sloveniji, gdje je Hrvatska osvojila četvrto mjesto. U trenerskoj karijeri koju je započeo 1995. vodio je još i Cibonu, Tofaš, Split, Slask Wroclaw, Unicaju, Cedevitu te Budućnost.