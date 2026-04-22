Ne prestaju reakcije navijača Hajduka nakon poraza od Osijeka 1-0 na Poljudu. Hajdukovci su ljuti na pristup igrača i na način igre, a zazivaju i pojačanja na ljeto
Navijači Hajduka i dalje bijesni: 'Preorite travnjak i posadite krumpire', 'Jeste dobili plaću?'
Na Poljudu nije bilo navijača kao inače, a i oni koji su došli nisu se proveli na najbolji način. Hajduk je izgubio od Osijeka 1-0 čime se i definitivno oprostio od te ga samo matematika još drži u utrci. Dinamo će u nekoliko zadnjih kola potvrditi titulu, a navijači Hajduka opet su razočarani pristupom i nastupom Hajduka. Kako protiv Osijeka, tako i cijele sezone.
POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Osijek 0-1
Pokretanje videa...
Ispadanje iz Kupa, veliki zaostatak za Dinamom i nova sezona bez trofeja. Jedino što može tješiti hajdukovce je to što su Europu osigurali, samo je pitanje hoće li ići u kvalifikacije za Europsku ili Konferencijsku ligu. Navijači zazivaju pojačanja na ljeto, nisu zadovoljni kako momčad izgleda te su se oglasili na društvenim mrežama.
- "Na što je spao Hajduk zahvaljujući najgoroj upravi i predsjedniku. A nitko ih ne proziva. Da nije Livaje i Rebića borili bi se za ostanak u ligi."
- "Nema veze, ako ništa imamo bar dosta članova tako da je Zadruga mirna, predsjednik fikus je to, povremeno ga zalijevati i tko zna, možda do Velike Gospe i budemo imali kadar za iduću sezonu, sportskog direktora smo našli, ako ništa. Sad hoće li on slagati momčad za ljeto ili će to opet bit netko drugi ostaje za vidjeti."
- "Proljeće je. Ima se saditi paprika,kavada, luk, salata, krastavac, bolje vam je."
- "Nemojte ni ići u Rijeku. Skupo gorivo, ne isplati se. Strašno i sramotno, igra za 3. ligu."
- "Živjela udruga naš Hajduk i njihov genijalni projekt."
- "Svi krive trenera a jedini krivci su manekeni koji se šeću terenom."
- "Je li vam bila plaća ovaj mjesec. Sramota!"
- "Pripreme za Gziru"
- "I nema veze sto Hajduk nema veze…"
- "Neka ste vi Vukovaru dali 6 komada, a Osijeku skinuli gaće. Uzorat travnjak i posaditi kasne krumpire. Pojačati raspršivače samo. Trener neka okopava"
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+