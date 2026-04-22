Navijači Hajduka i dalje bijesni: 'Preorite travnjak i posadite krumpire', 'Jeste dobili plaću?'

Na Poljudu nije bilo navijača kao inače, a i oni koji su došli nisu se proveli na najbolji način. Hajduk je izgubio od Osijeka 1-0 čime se i definitivno oprostio od te ga samo matematika još drži u utrci. Dinamo će u nekoliko zadnjih kola potvrditi titulu, a navijači Hajduka opet su razočarani pristupom i nastupom Hajduka. Kako protiv Osijeka, tako i cijele sezone.

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Ispadanje iz Kupa, veliki zaostatak za Dinamom i nova sezona bez trofeja. Jedino što može tješiti hajdukovce je to što su Europu osigurali, samo je pitanje hoće li ići u kvalifikacije za Europsku ili Konferencijsku ligu. Navijači zazivaju pojačanja na ljeto, nisu zadovoljni kako momčad izgleda te su se oglasili na društvenim mrežama.