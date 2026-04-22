Navijači Hajduka i dalje bijesni: 'Preorite travnjak i posadite krumpire', 'Jeste dobili plaću?'

Split: Navijači i bakljada tijekom utakmice Hajduk - Osijek | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ne prestaju reakcije navijača Hajduka nakon poraza od Osijeka 1-0 na Poljudu. Hajdukovci su ljuti na pristup igrača i na način igre, a zazivaju i pojačanja na ljeto

Na Poljudu nije bilo navijača kao inače, a i oni koji su došli nisu se proveli na najbolji način. Hajduk je izgubio od Osijeka 1-0 čime se i definitivno oprostio od te ga samo matematika još drži u utrci. Dinamo će u nekoliko zadnjih kola potvrditi titulu, a navijači Hajduka opet su razočarani pristupom i nastupom Hajduka. Kako protiv Osijeka, tako i cijele sezone.

Ispadanje iz Kupa, veliki zaostatak za Dinamom i nova sezona bez trofeja. Jedino što može tješiti hajdukovce je to što su Europu osigurali, samo je pitanje hoće li ići u kvalifikacije za Europsku ili Konferencijsku ligu. Navijači zazivaju pojačanja na ljeto, nisu zadovoljni kako momčad izgleda te su se oglasili na društvenim mrežama.

  • "Na što je spao Hajduk zahvaljujući najgoroj upravi i predsjedniku. A nitko ih ne proziva. Da nije Livaje i Rebića borili bi se za ostanak u ligi."
  • "Nema veze, ako ništa imamo bar dosta članova tako da je Zadruga mirna, predsjednik fikus je to, povremeno ga zalijevati i tko zna, možda do Velike Gospe i budemo imali kadar za iduću sezonu, sportskog direktora smo našli, ako ništa. Sad hoće li on slagati momčad za ljeto ili će to opet bit netko drugi ostaje za vidjeti."
  • "Proljeće je. Ima se saditi paprika,kavada, luk, salata, krastavac, bolje vam je."
  • "Nemojte ni ići u Rijeku. Skupo gorivo, ne isplati se. Strašno i sramotno, igra za 3. ligu."
  • "Živjela udruga naš Hajduk i njihov genijalni projekt."
  • "Svi krive trenera a jedini krivci su manekeni koji se šeću terenom."
  • "Je li vam bila plaća ovaj mjesec. Sramota!"
  • "Pripreme za Gziru"
  • "I nema veze sto Hajduk nema veze…"
  • "Neka ste vi Vukovaru dali 6 komada, a Osijeku skinuli gaće. Uzorat travnjak i posaditi kasne krumpire. Pojačati raspršivače samo. Trener neka okopava"

 

FOTO Preobrazba profesorice iz Rijeke: Postala je bodibilderica, sad osvaja titule diljem Europe
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Preobrazba profesorice iz Rijeke: Postala je bodibilderica, sad osvaja titule diljem Europe

Dejanira Žuklić (37) predavala je filozofiju riječkim srednjoškolcima, radila u turizmu, ali bodibilding i treninzi fitnessa ipak su prevladali i u tome uživa. Pogledajte kako je izgledala nekad, a kako danas
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Ovo je Messijev dom u Miamiju od 10 mil. €: Čaroban pogled, dvorana za partyje...
ČISTI LUKSUZ

FOTO Ovo je Messijev dom u Miamiju od 10 mil. €: Čaroban pogled, dvorana za partyje...

Leo Messi od ljeta 2023. godine igra u Inter Miamiju, a svojoj obitelji osigurao je idiličan život i apsolutni mir kupnjom luksuzne vile u kojoj imaju sve što požele

