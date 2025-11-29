Obavijesti

RAZOČARANI REMIJEM

Navijači Hajduka: 'Iznenadili su nas dobri vremenski uvjeti'. 'Vrijeme je Božićnog darivanja'

Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Splićani su ostali vodeći sastav lige, ali ako Dinamo pobijedi Goricu, prestići će ih. U idućem kolu sastaju se Dinamo i Hajduk na Maksimiru

Nogometaši Hajduka i Varaždina odigrali su 1-1 na Poljudu u 15. kolu HNL-a. Nadali su se Splićani doći do pobjede nakon teškog poraza od Rijeke u Jadranskom derbiju (5-0), ali nisu uspjeli. Navijači su razočarani, donosimo reakcije s društvenih mreža. 

Hajduk - Varaždin 00:56
Hajduk - Varaždin | Video: Tomislav Gabelić/24sata
  • "Sljedeća godina je naša. Danas su nas zeznuli iznenađujuće dobri vremenski uvjeti"
  • "Hajduk nema ni jednog igrača osim Livaje koji je u stanju dodat loptu u prostor i koji vidi događanja na terenu. S dodavanjem u zadnjoj liniji odmaramo protivnika"
  • "Prvo poluvrijeme nisam gledao, drugo je bilo sasvim dobro. Šteta da nismo pobijedili, ali nakon 0-5 ovo je bilo dobro"
  • "Bamba toliko neinteligentan da je to čudo"
  • "Polako, ali sigurno tonemo i igrom i bodovno. Naše vrijeme Božićnog darivanja... vjerojatno ćemo se za Uskrs okrenuti pripremi za sljedeću sezonu"
  • "Varaždin neće nikad biti prvak ako nastavi prosipat bodove na malim utakmicama"
  • "Nije trener kriv sta su igrači bez muda i kvalitete"
  • "Ako Garcia s ponistre ne vidi Espanu onda stvarno..."
  • "Bod bliže naslovu", neki su od komentara Hajdukovih navijača. 
