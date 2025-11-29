Navijači Hajduka: 'Iznenadili su nas dobri vremenski uvjeti'. 'Vrijeme je Božićnog darivanja'

Nogometaši Hajduka i Varaždina odigrali su 1-1 na Poljudu u 15. kolu HNL-a. Nadali su se Splićani doći do pobjede nakon teškog poraza od Rijeke u Jadranskom derbiju (5-0), ali nisu uspjeli. Navijači su razočarani, donosimo reakcije s društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hajduk - Varaždin

"Sljedeća godina je naša. Danas su nas zeznuli iznenađujuće dobri vremenski uvjeti"

"Hajduk nema ni jednog igrača osim Livaje koji je u stanju dodat loptu u prostor i koji vidi događanja na terenu. S dodavanjem u zadnjoj liniji odmaramo protivnika"

"Prvo poluvrijeme nisam gledao, drugo je bilo sasvim dobro. Šteta da nismo pobijedili, ali nakon 0-5 ovo je bilo dobro"

"Bamba toliko neinteligentan da je to čudo"

Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Polako, ali sigurno tonemo i igrom i bodovno. Naše vrijeme Božićnog darivanja... vjerojatno ćemo se za Uskrs okrenuti pripremi za sljedeću sezonu"

"Varaždin neće nikad biti prvak ako nastavi prosipat bodove na malim utakmicama"

"Nije trener kriv sta su igrači bez muda i kvalitete"

"Ako Garcia s ponistre ne vidi Espanu onda stvarno..."

"Bod bliže naslovu", neki su od komentara Hajdukovih navijača.

Splićani su ostali vodeći sastav lige, ali ako Dinamo pobijedi Goricu, prestići će ih. U idućem kolu sastaju se Dinamo i Hajduk na Maksimiru.