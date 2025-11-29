Splićani su ostali vodeći sastav lige, ali ako Dinamo pobijedi Goricu, prestići će ih. U idućem kolu sastaju se Dinamo i Hajduk na Maksimiru
RAZOČARANI REMIJEM
Navijači Hajduka: 'Iznenadili su nas dobri vremenski uvjeti'. 'Vrijeme je Božićnog darivanja'
Nogometaši Hajduka i Varaždina odigrali su 1-1 na Poljudu u 15. kolu HNL-a. Nadali su se Splićani doći do pobjede nakon teškog poraza od Rijeke u Jadranskom derbiju (5-0), ali nisu uspjeli. Navijači su razočarani, donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Sljedeća godina je naša. Danas su nas zeznuli iznenađujuće dobri vremenski uvjeti"
- "Hajduk nema ni jednog igrača osim Livaje koji je u stanju dodat loptu u prostor i koji vidi događanja na terenu. S dodavanjem u zadnjoj liniji odmaramo protivnika"
- "Prvo poluvrijeme nisam gledao, drugo je bilo sasvim dobro. Šteta da nismo pobijedili, ali nakon 0-5 ovo je bilo dobro"
- "Bamba toliko neinteligentan da je to čudo"
- "Polako, ali sigurno tonemo i igrom i bodovno. Naše vrijeme Božićnog darivanja... vjerojatno ćemo se za Uskrs okrenuti pripremi za sljedeću sezonu"
- "Varaždin neće nikad biti prvak ako nastavi prosipat bodove na malim utakmicama"
- "Nije trener kriv sta su igrači bez muda i kvalitete"
- "Ako Garcia s ponistre ne vidi Espanu onda stvarno..."
- "Bod bliže naslovu", neki su od komentara Hajdukovih navijača.
Splićani su ostali vodeći sastav lige, ali ako Dinamo pobijedi Goricu, prestići će ih. U idućem kolu sastaju se Dinamo i Hajduk na Maksimiru.
