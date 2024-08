Navijači Hajduka podijeljeni oko 'slučaja Perišić': 'Trenerova uvijek mora biti posljednja'

Ivan Perišić (35) nije u sastavu Hajduka za utakmicu drugog kola HNL-a protiv Lokomotive (18.30 sati) nakon što ga je Gennaro Gattuso izbacio zbog nediscipline. Iskusni "vatreni" oglasio se s dvije rečenice i zaželio sreću momčadi u utakmici, a talijanski strateg još nije otkrio pozadinu ovog slučaja.

Splitski klub jutros je na društvenim mrežama objavio grafiku koja najavljuje utakmicu s lokosima, a većina navijača komentirala je "slučaj Perišić".

- Podrška Gattusu. Napokon nam je trener gazda. Perišić je profić i on će svoju kaznu tako i da odradi, a što je točno bilo neka ostane u klubu. Dosta je toga da cure stvari van - komentirao je jedan navijač, dok se drugi čudi izostavljanju Perišića.

- Izgubit ćemo danas. Nemamo trenera niti uigrane igrače...Ostaviti Perišića doma u Splitu? Pa nije Perišić bilo tko, kolika je bila euforija oko njegovog dolaska, ali nažalost vidio je i on što se u Hajduku zbiva, pa će uskoro otići. Pod Lekom i Karoglanom je bila bolja igra, a za Dambrauskasa da ne govorim. Ovaj Gattuso se više bavi nebitnim stvarima, kako bi skrenuo pozornost s loše igre. Sve u svemu bit će još jedna sezona bez Europe, bez naslova u HNL i Kupu, jer Rijeka i Dinamo su očigledno za dvije klase bolji od nas.

Perišić igrao 68 minuta protiv Slavena

Perišić je u prvom kolu protiv Slaven Belupa igrao od prve minute, a u 68. minuti ga je zamijenio Emir Sahiti, koji je također svojedobno bio odstranjen od Gattusa.

U jednom od najpopularnijih komentara na Hajdukovoj stranici jedan navijač poručuje kako i Hajduk i Perišić trebaju ostaviti ovaj slučaj iza sebe i krenuti dalje...

- Svi klubovi imaju ovakvih problema, samo na nesreću, kod nas se to odmah stavlja u prvi plan, i svi se raspravljaju o tome, tko je kriv i na čiju stranu treba? Trenerova treba biti posljednja, koliko god to nekome čudno i neprihvatljivo bilo, Perišić, jedan od najvećih igrača hrvatske reprezentacije, ali poslije povrede ni jedan centar šut, ni jedan prodor nije napravio, strah je tu očigledan, vjerujem da i njega to sve muči i da zbog toga i njemu nervoza raste, sve u svemu, što god da bude odlučeno, treba prihvatiti i ići dalje.