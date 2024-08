Evo zbog čega je Sahiti kažnjen: Otkrivamo pozadinu slučaja

Od prvoga dana od kad sam došao na mjesto trenera Hajduka zahtijevam disciplinu. Postoje pravila, tko ih ne poštuje ne može biti dio momčadi. Radije ću izgubiti utakmicu nego dostojanstvo – kazao je uoči europskog uzvrata s Torshavnom trener Hajduka Gennaro Gattuso, i odmah jasno dao do znanja da je priča oko ostavljanja Emira Sahitija u Splitu za njega završena:

- Sahiti je zakasnio i zato nije s nama, ali u petak je novi dan, nadam se da se to više neće ponoviti, ni njemu, ni bilo kome drugome.

Pa iako je trener Hajduka potvrdio da je Sahiti prekršio klupsku disciplinu, nije želio dublje ulaziti u tu priču, niti otkrivati o čemu je konkretno riječ. Saznali smo kako nije u pitanju neki ozbiljniji incident, nego nesporazum oko ručka koji je Gattuso odlučio riješiti na način da je Sahitija ostavio u Splitu. Kao poruku njemu, ali i cijeloj momčadi da se hijerarhija i pravila moraju poštovati, bez razlike o kome je riječ. Gattuso je tu čvrst i odlučan...

Cijela priča vjerojatno će ostati na tome da će Sahiti propustiti ogled s Torshavnom, vjerojatno i platiti kaznu po klupskom pravilniku koja će ići u zajednički fond iz kojeg se financiraju momčadski odlasci na team building ili za neku humanitarnu svrhu. Ne bi to bio ni prvi ni zadnji put, a nije ni prvi put da se nešto slično događa baš Sahitiju. Naime, nedavno ga je i trener Ivanković izostavio s utakmice protiv Varaždina, također je u pitanju bilo "kršenje klupske discipline", no ni tada to nije bio neki ozbiljniji incident, nego nesporazum oko broja sprinteva koje je trebalo odraditi.

Sahiti je osebujan karakter, izuzetno pošten momak koji ne radi probleme trenerima, ali mu se očito s vremena na vrijeme dogodi da iskoči iz tračnica i zaradi klupsku kaznu. Uzrok ne treba tražiti u njegovom neposluhu ili inatu, jer Sahiti nije taj tip momka, nego u privatnom životu u kojem mu se u zadnje vrijeme dosta toga izdogađalo, a što očito utječe na njegovu koncentraciju.

Sahitiju je umrla majka Zefire koja je samostalno odgojila njega i brata Suada, njegova djevojka Kim je u poodmakloj trudnoći i za koji dan bi trebala donijeti na svijet njihovo prvo dijete, u procesu je ishodovanja hrvatskih dokumenata koji bi mu olakšali transfer, a već nekoliko prijelaznih rokova je na izlaznim vratima Hajduka i čeka inozemni angažman.

Sve skupa sigurno utječe na njega i njegovu koncentraciju na treningu i izvedbe na utakmicama, koje u zadnje vrijeme nisu onakve na kakve smo navikli, kada je rješavao utakmice u serijama. Gattuso je napravio dobar potez izostavljanjem Emira s popisa putnika za Torshavn, a sada ćemo vidjeti koliko su i on i klub spremni prijeći preko svega i pomoći Sahitiju da se što prije vrati. Ponekad se igrači nađu u situaciji koju ne mogu sami riješiti i treba im pomoć, a tu se pokazuje veličina momčad, trenera, pa i cijelog kluba...