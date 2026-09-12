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Navijači Hull Cityja u deliriju zbog novog Jakirovićevog čuda: 'Osvojit ćemo Premier ligu!'

Piše Zdravko Barišić,
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Navijači Hull Cityja u deliriju zbog novog Jakirovićevog čuda: 'Osvojit ćemo Premier ligu!'
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION
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Imali smo 2-1 na poluvremenu i stopostotnu priliku preko McBurnieja. Golman Chelseaja Emiliano Martinez bio je igrač utakmice, kazao je hrvatski trener

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Momčad Hull Cityja, predvođena hrvatskim stručnjakom Sergejem Jakirovićem, nastavlja ispisivati jednu od najljepših priča na početku nove sezone engleske Premier lige. U četvrtom kolu, na jednom od najtežih gostovanja u ligi, "tigrovi" su odigrali 2-2 protiv favoriziranog Chelseaja na Stamford Bridgeu i tako su i dalje ostali neporaženi u ligi.

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Jakirović: Ne mogu vjerovati da smo uspjeli! Nikada prije nisam bio u Engleskoj, nevjerojatno je VIDEO
Jakirović: Ne mogu vjerovati da smo uspjeli! Nikada prije nisam bio u Engleskoj, nevjerojatno je | Video: 24sata/pixsell

Domaćin je poveo već u sedmoj minuti preko skupocjenog ljetnog pojačanja Morgana Rogersa, no Hull se nije predao. Junak preokreta bio je alžirski napadač Mohamed Belloumi, koji je s dva gola u 28. i 34. minuti donio vodstvo gostima i utišao londonski stadion. Chelsea je u drugom poluvremenu ipak uspio doći do izjednačenja golom Joãa Pedra u 66. minuti, no za potpuni preokret nisu imali snage protiv sjajno organizirane i borbene momčadi Hulla.

Sergej Jakirović nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo, istaknuvši kako je bod osvojen na Stamford Bridgeu ogroman uspjeh za njegovu momčad, koja je u prva četiri kola skupila impresivnih osam bodova protiv iznimno teških suparnika.

Chelsea v Hull City - Premier League - Stamford Bridge
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

​- Uzeli smo bod u veoma zahtjevnoj utakmici. Osam bodova protiv veoma teških protivnika. Moramo nastaviti ovako.

Hrvatski trener bio je posebno impresioniran partijom Chelseajevog golmana Emiliana Martíneza, kojeg je bez oklijevanja proglasio igračem utakmice. Upravo je argentinski čuvar mreže spriječio Hull da dođe i do sva tri boda, obranivši nekoliko stopostotnih prilika.

​- Imali smo 2-1 na poluvremenu i stopostotnu priliku preko McBurnieja, ali je Martínezova obrana bila odlična. Mogli smo zaustaviti ovaj Chelseajev gol. Imali smo sjajnu šansu preko Choa, ali je Martínez ponovo obranio. Po meni je bio igrač utakmice - zaključio je Jakirović.

Premier League - Hull City v Aston Villa
Foto: Ian Hodgson

Unatoč rano primljenom golu, Hull nije paničario. Ostali su disciplinirani i kompaktni, a s takvom igrom su pokazali da mogu napraviti velike stvari. Uostalom, tako su i ušli u Premier ligu. Navijači Hulla, oduševljeni predstavom svojih ljubimaca, sredinom drugog poluvremena euforično su pjevali "Osvojit ćemo ligu", najbolje opisujući atmosferu koju je Jakirović stvorio.

Chelsea v Hull City - Premier League - Stamford Bridge
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, Hull je u prvom kolu šokirao Manchester United pobjedom 2-0, zatim je svladao Coventry 1-0, a protiv Aston Ville odigrao 0-0. U prva tri kola nisu primili niti jedan pogodak, a niz neporaženosti sada su nastavili i protiv europskog velikana. S osam bodova iz četiri utakmice, Hull City trenutačno zauzima visoko treće mjesto i s pravom nosi epitet najugodnijeg iznenađenja Premier lige.

Standings provided by Sofascore
*uz korištenje AI-ja

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Komentari 2
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