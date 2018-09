Navijači Liverpoola: Zvezda u Ligi prvaka brani boje Hrvatske

Prošlo je 27 godina otkad je Crvena zvezda posljednji put igrala u Ligi prvaka. Croatia Airlines izvodio je svoj prvi let te godine, Litva, Estonija, Gruzija i Bjelorusija bježale su iz SSSR-a, a nešto se pričalo da bi neki tamo Japanci mogli proizvesti mobitele...

I kad je nakon 27 godina Crvena zvezda konačno izborila plasman u Ligu prvaka, dogodi se nešto što njeni navijači najmanje žele - zamijene ih za Hrvate!

Tako su navijači Liverpoola nakon ždrijeba na službeni Twitter navijačke skupine, čuveni Kop, koji ima više od 10.000 pratitelja, postavil protivnike u skupini, a pored Crvene zvezde stavili hrvatsku zastavu.

Our group for the Champions League 2018/19🏆:



Group C:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🇫🇷 PSG

🇮🇹 Napoli

🇭🇷 Red Star#LFC #YNWA pic.twitter.com/QRKPUFYMKN