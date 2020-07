-\u00a0Nitko me iz Osijeka nije zvao. Dakle, jedino \u0161to sada mogu re\u0107i jest da su to navija\u010dke pri\u010de jer iz kluba me nitko nije zvao - rekao nam je trener koji se s Dinamom rastao sredinom travnja, usred korona-pauze, kada je njegova idila u Maksimiru prekinuta nakon \u0161to je Dinamo krenuo u rezanje pla\u0107a zbog sve-europskog nogometnog zastoja uzrokovanog Covid-19 pandemijom.

Dok se \u010deka slu\u017ebena klupska reakcija, izvori godinama bliski klubu i sjajni poznavatelji nogometnih prilika u Osijeku, off the record tvrde kako se najve\u0107i ugovor u klupskoj povijesti ve\u0107 pi\u0161e i jedino \u0161to mo\u017ee poremetiti pri\u010du je neka ponuda kakva\u00a0se ne odbija iz nekog od ve\u0107ih europskih klubova, a kakva bi, s obzirom na ugled i trenersku klasu, lako mogla biti stavljena pred Bjelicu.