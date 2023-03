Navijači Partizana se smiju i šale na račun Zvezde: Nedović nije izdržao i ugasio je Twitter

Nije sramota izgubiti od bivšeg dvostrukog prvaka Europe. Nemanja Nedović nije mogao igrati, uganuo je trepavicu. Vučiću, malo je ovih 15 milijuna eura, daj još 15 da ti se klub ne sramoti.

Foto: Josp Regovic/PIXSELL

To su samo neki od komentara kojima navijači Partizana zadirkuju navijače Crvene zvezde, nakon poraza u Zagrebu. Istina, Cibona je bila dvostruki prvak Europe, no to je bilo sredinom 80-ih godina, danas je Cibona momčad koja igračima ne može isplatiti plaće, dok je Crvena zvezda najbogatiji klub u ABA ligi.

Foto: Bane T. Stojanovic/ATA Images/PIXSELL

Poraz Zvezde glavna je priča u Srbiji, a navijači Parizana nisu slučajno izabrali Nemanju Nedovića. Naime, Nedović je nekoliko puta znao bocnuti navijače Partizana, što mu oni nikako nisu zaboravili. Tako su mu odmah nakon poraza zasuli društvene mreže komentarima da nema pojma, da je najbolji za "tresti orah" i slično...

Nedović nije izdržao pritisak i ugasio je Twitter profil.

Crvena zvezda ove je sezone izgubila u ABA ligi dvije utakmice, od Zadra i Cibone. I na taj račun se šale u Srbiji.

- Megabogata Zvezda izgubila je od momčadi koje ne dobijaju plaću i koje igraju za papar. Recept za dobiti Zvezdu je lagan, nemojte igračima davati plaću - šale se na Twitteru.

