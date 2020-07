Podsjetimo, boksa\u010dki promotor Eddie Hearn potvrdio je da su Fury (31) i Joshua na\u010delno dogovorili dvije borbe, ali da ima jo\u0161 stvari koje se moraju rije\u0161iti.\u00a0

<p>'Samo je jedan <strong>Tyson Fury</strong>, Tyson Fury, Tyson Fury!', rečenica je to koja je odzvanjala kraj plaže u Španjolskoj. No, te riječi nisu bile upućene 'Gypsy Kingu' već njegovom velikom rivalu i prvaku s kojim mnogi boksački fanovi priželjkuju meč za ujedinjenje titula, <strong>Anthonyjem Joshuom</strong> (30).</p><p>Britanac je taman završio sa slikanjem i poziranjem za okupljene fanove, a onda je naletio na drugu skupinu, očito Furyjevih navijača. Oni su otpjevali pjesmu u čast svom junaku, a Joshua se na to slatko nasmijao uz lagano pokazivanje nokta na srednjem prstu. Vjerojatno mu nije bilo drago čuti, ali na svoj je način odgovorio na provokacije.</p><p>Podsjetimo, boksački promotor Eddie Hearn potvrdio je da su Fury (31) i Joshua načelno dogovorili dvije borbe, ali da ima još stvari koje se moraju riješiti. </p><p>- Napredujemo, ima još puno toga za riješiti. Treba odabrati mjesto borbe i datum. Postignut je dogovor oko financijskih detalja - rekao je tada Hearn.</p><p>Prvo nas čeka revanš Furyja i Wildera koji bi se trebao dogoditi u listopadu, a s druge strane Joshua će se boriti protiv Kubrata Puleva. Nakon toga bi trebali započeti i završni pregovori o meču kojeg toliko dugo čekamo.</p>