Navijači vikali 'Za dom spremni' u finalu: Ponosna sam Hrvatica, ali ovo je šokantno i sramotno

Sydney United, klub kojeg su osnovali hrvatski imigranti u Australiji 1958., izgubio je 2-0 u finalu Australskog kupa od Macarthura, koji je osvojio prvi trofej u svojoj povijesti.

Plasman u finale australskog Kupa za klub Mire Vlastelice bio je veliki uspjeh, a na tribinama ih je bodrilo nekoliko stotina navijača.

U jednom trenutku, navijači su počeli vikati "Za dom spremni" što je odmah podsjetilo na Josipa Šimunića kojemu je ovaj uzvik okončao karijeru.

Nagrađivana australska novinarka Lucy Zelić na društvenim se mrežama oglasila povodom ove teme te je njihovo ponašanje označila kao 'šokantno i poražavajuće'.

"Ja sam ponosna Hrvatica. Odgojila su me dva imigranta koji su u ratu izgubili prijatelje i obitelj – moja teta Tereza tragično je stradala nakon što je nagazila na lažnu minu u blizini svoje kuće. Naša je povijest protkana mnogim borbama, tugom i gubicima, ali i golemim otporom", poručila je Zelić na Twitteru i dodala:

"Budući da sam odrasla s etničkim podrijetlom, znala sam kako je to biti na udaru rasizma i često su mi govorili 'je** te, idi nazad u Hrvatsku'. Bila sam zbunjena jer je Australija bila moj dom i bili smo tako ponosni na to. Rođena sam 80-ih i nikad me nisu odgajali da budem fašist, rasist ili antisemit - to nije bila opcija. Znali smo kakav je osjećaj biti drugačije tretiran zbog tvoje etničke pripadnosti i gubitka voljenih u besmislenom ratu.

"Ono što se dogodilo na finalu Australian Cupa bilo je šokantno i jednostavno poražavajuće, i nisam željela vjerovati u to. Bio je to prvi put da sam se osramotila postupcima svojih sunarodnjaka i nisam bila jedina."

Premijer Novog Južnog Walesa Dominic Perrottet također je prokomentirao ovaj slučaj.

- To je apsolutno užasno. Tome nije mjesto ne samo na utakmicama nego bilo gdje u državi. Znam da se policija bavi ovim slučajem. Ti ljudi trebaju dobiti doživotnu zabranu - rekao je Perrottet.

Od incidenata se ogradio i Sydney United poručivši da će pomoći u identificiranju pojedinaca koji su promovirali fašističke poruke.

