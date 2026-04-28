Sunset Sports Festivala

NBA dolazi u Europu? Zadar okuplja ključne ljude koji raspravljaju o budućnosti sporta

Panel u Zadru pružit će prostor za razmatranje posljedica takvog scenarija na postojeće lige, klubove i navijače te otvoriti pitanje može li europska košarka sačuvati svoj identitet u globalnom kontekstu

Europska košarka ulazi u fazu koja bi mogla trajno preoblikovati njezin ustroj. Sve glasnije najave dolaska NBA lige na europsko tržište, uz postojeće razlike u modelima natjecanja i upravljanja, otvaraju pitanje ide li sport prema ujedinjenju ili novim podjelama. Upravo o tim izazovima raspravljat će vodeći ljudi industrije na panelu "Building the Game Together: The Future of Basketball", koji će se održati u sklopu petog izdanja Sunset Sports Festivala u Zadru od 4. do 6. lipnja.

Na glavnoj pozornici festivala okupit će se predstavnici triju ključnih sustava europske klupske košarke. Sudjeluju Ibrahim Erkan iz Euroleaguea, Benjamin Gauthier iz FIBA Basketball Champions Leaguea te Dubravko Kmetović iz ABA lige, dok će razgovor voditi Damjan Rudež, direktor festivala i bivši hrvatski reprezentativac. Takva koncentracija relevantnih aktera rijetko se viđa, a još rjeđe imaju priliku otvoreno razgovarati o zajedničkim perspektivama sporta.

Mogući ulazak NBA lige u Europu posljednjih mjeseci sve snažnije zaokuplja pozornost sportske javnosti. Ne bi se radilo samo o širenju tržišta, već o potezu koji bi mogao promijeniti odnose snaga, vrijednost natjecanja i način organizacije košarke na kontinentu. Panel u Zadru pružit će prostor za razmatranje posljedica takvog scenarija na postojeće lige, klubove i navijače te otvoriti pitanje može li europska košarka sačuvati svoj identitet u globalnom kontekstu.

Uz sportski aspekt, sudionici će se osvrnuti i na poslovnu stranu igre. Košarka danas sve više funkcionira kao globalna industrija u kojoj razvoj novih formata, digitalna prilagodba i monetizacija sadržaja imaju jednaku važnost kao i rezultati na terenu. Rasprava će obuhvatiti načine kako uskladiti konkurentnost, financijsku održivost i atraktivnost za publiku.

Jedno od ključnih pitanja ostaje mogućnost veće suradnje među organizacijama koje trenutačno djeluju paralelno. Europska košarka već dugo funkcionira kroz više sustava, a potencijalne globalne promjene dodatno naglašavaju potrebu za jasnijim smjerom razvoja. Ovaj panel zato nadilazi klasičnu raspravu i otvara prostor za promišljanje zajedničke budućnosti sporta.

Sunset Sports Festival i ove godine potvrđuje status mjesta susreta vodećih ljudi sportske industrije. Kroz rasprave o ekonomiji, upravljanju, tehnologiji i društvenom utjecaju, festival u Zadru nudi uvid u to kako će sport izgledati u godinama koje dolaze. Ulaznice su dostupne putem službene stranice, a dodatne informacije o programu i sudionicima mogu se pratiti na društvenim mrežama: Instagram, Facebook i LinkedIn.

